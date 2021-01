Convite para padrinhos de casamento: 4 maneiras criativas para inovar

Com opções divertidas, criativas e deliciosas, saiba qual formato de convite combina mais com o seu casamento

O casamento é um momento muito emocionante e marcante, tanto para os convidados, quanto, principalmente, para os noivos. Trajes, maquiagem, buquê, decoração, comida, fotografia, atrações, lembrancinhas, convites… São inúmeras as escolhas que o casal precisa fazer durante a organização para o grande dia. Normalmente, todos os detalhes da festa e da cerimônia imprimem a personalidade e o gosto pessoal do casal que está celebrando. Ao planejar os convites dos padrinhos, não é diferente.

Decidir quem estará ao seu lado no altar é uma etapa importante e simbólica. Após a escolha desses convidados de destaque, é preciso oficializar o convite. Além da quantidade de padrinhos e madrinhas, existem outros fatores que devem ser levados em consideração na produção dos convites, como a organização da entrada deles, por exemplo, e se entrarão em pares ou sozinhos.

Para convidar essas pessoas tão especiais, a dica é optar por modelos de convites que estejam à altura da ocasião e ao mesmo tempo combinem com o estilo escolhido para o casamento. Pensando nisso, listamos quatro ideias de convites criativos e divertidos para padrinhos e madrinhas. Confira!

Aposte em acessórios

Que tal incrementar o convite com acessórios para os padrinhos? O acessório pode ser usado no dia do casamento e até mesmo depois, e ainda pode ser guardado como recordação. A lista de ideias é enorme! Entre brincos, colar, anel, pulseira, necessaire, esmalte, gravata, suspensórios, óculos de sol, dentre outros, há opções para todos os gostos.

Você ainda pode incluir no convite um ‘’manual dos padrinhos’’, contendo dedicatórias personalizadas e dicas de vestimenta, como a cor sugerida para o vestido das madrinhas e para o traje dos padrinhos, além de orientações importantes, como endereço e que horas os padrinhos devem comparecer ao local.

Itens personalizados

Se o objetivo é tornar o convite ainda mais intimista, único e diferente, aposte em objetivos personalizados, com o nome, a caricatura ou as fotos dos padrinhos.

Nesta opção podem ser usados taças, copos, canecas, toalhinhas de rosto, abridor de garrafas e carteira. Você também pode soltar a imaginação e incluir as fotografias penduradas com pequenos pregadores na tampa, na parte inferior da caixa do convite ou fazer um mini álbum de fotos contendo momentos especiais do casal com os padrinhos.

Outra possibilidade bastante divertida e inovadora é fazer um convite em formato de quebra-cabeça personalizado. Conforme os padrinhos forem encaixando as peças umas nas outras, o convite vai sendo formado e a pergunta aparece.

Docinhos

Presentear alguém com docinhos tem um ‘’quê’’ de afeto, além de agradar o paladar de muitas pessoas. Por isso, elaborar uma caixinha com bombons, brigadeiros, trufas e guloseimas pode ser uma boa pedida. Neste caso, o casal pode incluir uma mensagem e a frase do convite na parte inferior da caixa ou deixar uma carta escrita à mão na parte de dentro, para dar um toque de exclusividade.

Há também a possibilidade de escolher doces personalizados, com uma foto dos noivos, um mini desenho de calendário revelando a data do grande dia ou com letras para formar a frase do convite, fazendo com que fique, além de delicioso, criativo e diferente.

Bebidas

Para os fãs de bebidas alcoólicas, as garrafas ou latas em miniaturas de vinhos, espumantes, uísques, cervejas, entre outras fazem muito sucesso!

No convite em forma de caixinha, por exemplo, além da bebida, duas taças ou copos também podem ser incluídos para complementar. Para deixar ainda mais descontraído e divertido, uma alternativa é personalizar o rótulo da embalagem com a frase do convite, uma mensagem, informações da cerimônia, colocar uma foto ou caricatura do casal ou dos próprios padrinhos.

Essa ideia funciona muito bem para presentear padrinhos, madrinhas ou casais. Para não errar, é importante saber qual a bebida favorita dos convidados de destaque. Com esse presente bastante sugestivo, é só brindar e comemorar.

Foto:Divulgação