Arnold Sports Festival comemora uma década e crescimento de 40% em 2024

O consagrado evento multiesportivo, que leva a assinatura do astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, vai ocupar área ainda mais ampla no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), na edição do próximo ano.

Contagem regressiva para o maior evento multiesportivo do país, que festeja dez anos em 2024. Trata-se do Arnold Sports Festival South America, que será realizado entre os dias 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme), em São Paulo (SP). Organizado pela Savaget Group, o encontro, que engloba feira, congresso e competições esportivas, entre outras atrações, como talks com celebridades e influenciadores do setor, reúne uma legião de pessoas interessadas em saúde, fitness, nutrição e, obviamente, esporte. Para se ter ideia, a edição passada foi prestigiada por cerca de 90 mil visitantes e contou com mais de 180 mil marcas expositoras e 12 mil lojistas, gerando 170 milhões em negócios.

A expectativa é que esses números sejam superados na edição comemorativa de dez anos. Já é certo, por exemplo, que a feira será ainda maior. “Teremos cerca de 40% a mais de expositores. E isso é fácil de explicar: as projeções de mercado apontam, por exemplo, que só a indústria de nutrição esportiva crescerá cerca de 10% no país nos próximos quatro anos. Evidentemente, isso reflete em lucro para todos aqueles que atuam no setor”, diz Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget. Considerando o cenário global, dados da Euromonitor Internacional, provedora mundial de informações sobre comércio, consumo e análise de mercado, mostra que a dobradinha entre suplementação alimentar e bem-estar gera 110 milhões de dólares por ano em negócios no planeta.

Arnold Sports Festival 2024

Além de ocupar os três pavilhões do Expo Center Norte, o Arnold Sports Festival 2024 se estenderá para uma área externa de cerca de cinco mil metros quadrados. Um dos setores mais prestigiados do evento será ocupado pelo Movimento Bem-estar, criado por Ana Leal Graziano, em parceira com o empresário Waldyr Soares, pioneiro da indústria fitness no país.

O espaço abrigará, por exemplo, a exposição de marcas específicas, interessadas em expandir os negócios nesse segmento e a Welness Education, um ciclo de palestras com especialistas e influenciadores inovadores e relevantes ao mercado. A ideia é dar suporte, ideias e conhecimento a profissionais interessados em incrementar seus serviços nas áreas de bem-estar, como educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. “A missão do movimento é difundir o conceito de saúde, principalmente no mundo dos negócios. Além de dar suporte para aqueles que estão na linha de frente do atendimento público, que participação da Wellness Education, também aproximaempresários que queiram investir no segmento”, explica Ana Leal Graziano.

História Justamente por ser o maior evento multiesportivo do país, o Arnold Sports Festival South America não vai deixar passar em branco, na edição de 2024, a tradição de organizar inúmeras competições esportivas. O carro-chefe será o campeonato de fisiculturismo, que contará com atletas profissionais (welness, classic physique e open bodybuilding) e amadores (women’s physique, figure, bodybuiling, classic, bikini, welness e men’s physique). Mas, em três dias de evento, haverá outras disputas em cerca de 30 modalidades esportivas, como muay thai, jiu jitsu, MMA e break dance.de sucesso

A primeira edição do evento, realizada no Rio de Janeiro, em 2013, atraiu um público de mais de 60 mil pessoas. Em 2017, ao mudar-se para São Paulo, o encontro bateu o recorde de visitantes: cerca de 85 mil pessoas marcaram presença. Daí em diante, foi uma onda de crescimento que jamais parou. “Em uma década, o Arnold Sports Festival, consolidou-se também como o melhor evento esportivo do país, inclusive recebendo, em duas oportunidades, o Prêmio Caio, que é o Oscar da categoria de eventos no Brasil”, festeja Ana Leal Graziano.

Savaget Group

Sobre a Savaget Group. Idealizada por Ana Paula Leal Graziano, promotora de eventos há mais de trinta anos, a empresa é responsável por organizar vários dos mais importantes encontros de fitness, nutrição e bem-estar do país. O Arnold Sports Festival, que completa dez anos em 2024, e o Mr. Olympia Brasil Expo são dois desses carros-chefes, considerados os maiores eventos multiesportivos da América do Sul, agitando, em feiras e competições, uma legião de apaixonados por saúde.