Parque Tecnológico São José dos Campos promove Semana do Meio Ambiente

Agenda inclui exposições, sessões de cinema, rodas de conversa e concurso fotográfico

O Parque Tecnológico São José dos Campos , um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil, promoverá, até sexta-feira (10), a Semana do Meio Ambiente. O principal objetivo é fomentar a importância da conscientização sobre a preservação da natureza, com a adoção de práticas sustentáveis e melhoria da qualidade ambiental.

Dia do Meio Ambiente

O Dia do Meio Ambiente é comemorado em todo o planeta em 5 de junho e, neste ano, completam-se 50 anos da Conferência de Estocolmo, que marcou a data. De acordo com Sérgio Buani, Diretor de Operações do PqTec, a preocupação com a conservação ambiental deve ser uma prática diária. “Pequenos gestos são fundamentais para que o tripé formado pelas áreas social, ambiental e de governança ganhe cada vez mais força em nosso ecossistema”, explica.

Semana do Meio Ambiente

Além da programação durante toda a Semana do Meio Ambiente, o PqTec também promoverá, durante todo o mês de junho, um concurso de fotos com o tema ‘Tecnologia e Meio Ambiente’, com o propósito de levar a população a refletir, por meio de imagens, sobre o impacto da tecnologia nas questões ambientais. Clique aqui para acessar o regulamento do concurso.

“Mais do que a competição em si, nossa proposta é levar as pessoas a pensar em como a tecnologia pode estar ligada de forma positiva ou negativa à preservação ambiental”, finaliza Buani.

Veja a programação completa

6 de junho

9h às 16h | Exposição do Museu do Lixo da Urbam — Hall de Eventos

A exposição mostra itens inusitados que foram descartados e faz uma reflexão sobre a importância da coleta seletiva e da preservação ambiental.

12h30 às 14h | Exibição do documentário “Lixo Extraordinário”

Auditório 3 do Hall de Eventos

7 de junho

9h às 16h | Exposição Arte Reciclável, de Gilberto Mendes – Hall de Eventos

A exposição apresenta obras de artes, robótica e experimentos produzidos com resíduos eletroeletrônicos.

9h às 16h | Exposição de Microscópio feito com materiais eletrônicos reutilizáveis pelos alunos do Curso de Engenharia Ambiental da Unesp — Hall de Eventos

8 de junho

13h | Roda de conversa sobre árvores frutíferas, com a Unesp e colaboradores, no Pomar do PqTec

10 de junho

12h30 às 14h | Exibição do documentário “Não Respire — Contém Amianto”

Auditório 3 do Hall de Eventos

17 de junho

Encerramento das inscrições do Concurso Fotográfico

27 de junho

Divulgação nos canais do PqTec das 3 fotos vencedoras do Concurso Fotográfico

Parque Tecnológico São José dos Campos



O Parque Tecnológico São José dos Campos foi criado em 2006 e é um dos maiores complexos de inovação e empreendedorismo do Brasil. Tem a missão de promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, visando o desenvolvimento competitivo e sustentável das empresas e instituições vinculadas. Ocupa uma área de 188 mil m², onde estão instaladas 152 empresas, 5 institutos de ciência e tecnologia e 10 institutos de ensino e pesquisa.