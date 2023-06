LOJA CALZEDONIA CELEBRA SEU PRIMEIRO MÊS NO CENTER VALE SHOPPING COM COQUETEL, MÚSICA E APRESENTAÇÃO DE DANÇA

A marca italiana Calzedonia, referência na categoria de legwear e beachwear, realizou na noite da última quinta-feira, 31, um delicioso coquetel nas instalações da loja, recém-chegada no Center Vale Shopping em São José dos Campos.

Os proprietários da loja Raquel Keller Garcia e Bruno Garcia, além da Supervisora da marca Paloma Silva e do Área Manager Jona Grazioso, recepcionaram os convidados, dentre os quais estavam clientes, influenciadoras, representantes da imprensa regional e formadores de opinião e clientes.

O badalado evento teve a presença da DJ Amanda Grothe, que comandou o som e agitou a noite, e houve ainda uma belíssima apresentação de dança dirigida por Tééka, instrutora da escola FitDance. Na ocasião, Tééka e as demais bailarinas utilizaram as meias da marca Calzedonia.

Foto: Nando Jr

O coquetel teve o objetivo de comemorar o primeiro mês da marca no shopping e ainda apresentar toda a sua linha de produtos, perfeita para presentear no dia dos namorados que se aproxima.

Para a proprietária Raquel, as expectativas com a chegada da Calzedonia são muito positivas e o sentimento é de gratidão: “Estamos muito felizes neste primeiro mês com a receptividade de todos na cidade, as pessoas têm sido muito carinhosas e acolhedoras, além de serem apaixonadas pela marca. Estamos muito agradecidos pelas boas vindas que recebemos”.

Influencer -Foto: Nando Jr

Calzedonia Center Vale-Foto: Nando Jr

SOBRE A MARCA CALZEDONIA

A marca Calzedonia é conhecida por uma modelagem que prioriza conforto e beleza e também aposta em linhas com peças de performance, entre elas meias de compressão, um nicho que, para a Calzedonia, tem forte potencial no Brasil.

Desde 1986 consegue expressar as tendências mais inovadoras do setor de meias e moda praia em cada coleção, aliando qualidade de fabricação, estilo e preços acessíveis.

Em seus primeiros 30 anos de história, a Calzedonia tem afirmado seu DNA como especialista dentro de um setor complexo e em constante evolução, interceptando as necessidades do público e oferecendo em estilo sempre original em que o acessório é o protagonista indiscutível.

Com mais de 2.100 pontos de venda em 54 países ao redor do mundo, a presença da marca Calzedonia nos mercados está em constante crescimento também por meio da loja online, atualmente presente em 24 países.

Instagram: @calzedoniacentervale