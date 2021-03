Ticket e Sebrae levam para São José dos Campos programa de educação para o setor de alimentos e bebidas

Além de aulas gratuitas, participantes contam com consultoria de gestão

A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, é parceira do Sebrae em programas de capacitação e apoio a empreendedores do setor de alimentos. Após o programa “Enfrentar” em São Paulo, chega este mês em São José dos Campos o “Alimentação Fora do Lar 2021”, curso online e gratuito que tem 300 vagas abertas até a sexta-feira (12).

Com o objetivo de apoiar o setor, especialmente os empreendedores donos de restaurantes, a endereçar soluções para seus desafios e apresentar soluções de gestão direcionadas especificamente para ele, a iniciativa oferece aulas gratuitas e consultoria de gestão aos participantes. A rodada promovida pelo Sebrae São José dos Campos é voltada a lideranças de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, pastelarias, sorveterias, açaíterias, hamburguerias, churrascarias e quiosques localizados nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo.

As aulas acontecerão entre 16 a 30 de março, em plataforma on-line no período da tarde, sempre das 15h às 17h. Os alunos terão acesso ao conteúdo ao vivo e todos os que comparecerem a pelo menos 75% das aulas terão certificado emitido pelo Sebrae e acesso às iniciativas de apoio de sua trajetória no setor de alimentos e bebidas.

As iniciativas contemplam duas horas de consultoria de gestão, nas quais será feita uma intervenção estruturada por profissionais capacitados e disponibilizados pelo Sebrae, visando a manutenção e/ou aumento nas vendas e, consequentemente, o aumento de faturamento.

“Na Ticket, valorizamos o empreendedorismo e a inovação e entendemos que os profissionais de gestão precisam estar conectados com este espírito, que é também promovido pelo Sebrae. Os conteúdos apresentados nos cursos reúnem tanto aspectos financeiros da gestão, como o controle de caixa, ficha técnica dos produtos, formação de preço, divulgação, recrutamento e seleção de funcionários e inovação. Trata-se de uma abordagem completa e que visa o desenvolvimento dos profissionais de alimentos e bebidas. A Ticket, ao ser parceira do Sebrae nesse projeto, pratica seu propósito de apoiar os estabelecimentos por meio de inovações que agregam vantagens e ajudam a atrair e fidelizar clientes”, destaca Denise Coelho, Diretora de Marketing da Ticket, marca que, em 2019, lançou a iniciativa Ticket Junto, a fim de auxiliar empresários na rotina e na gestão de seus estabelecimentos.

As aulas serão transmitidas ao vivo e os alunos poderão interagir com o consultor do Sebrae. O conteúdo, desta forma, é customizado com cases apresentados de acordo com o que for dito pelos alunos no momento das aulas, permitindo que os exemplos sejam mais assertivos para o público presente.

O certificado emitido aos alunos também dará acesso à entrada em um pedido de crédito no site do Banco do Povo Paulista. Após a conclusão do curso, o arquivo poderá ser anexado para validação no formulário de solicitação de crédito.

Inscrições: até 12/03 (sexta-feira), no link http://bit.ly/programasersjc

Aulas: 16 a 30 de março, sempre às terças e quintas; das 15h às 17h

