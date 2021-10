Festival da Pururuca é atração em São José dos Campos

Evento, que terá entrada gratuita, acontece na Usina ADC Parahyba com boa gastronomia e apresentações musicais.

O joseense terá uma boa opção a partir desta sexta-feira (22) até domingo (24) no Festival da Pururuca, que acontece na Usina ADC Parahyba, localizada na curva do ‘S’, na mesma calçada do Parque da Cidade, no bairro Santana. O evento promete atrair muitas pessoas em momentos diversificados com opções espetaculares.

O festival contará com chefs renomados como Dindo, Lucas Oliveira, Júlio Souza, Wesley Nakad e o Rei do Joelho, Michel. Todos eles vão apresentar o melhor da gastronomia distribuídos em inúmeros pratos que são considerados sucessos, entre os quais, a pururuca, joelho de porco, pastel de pururuca, torresmo de rolo, pele de pururuca, costelinha suína, fraldinha suína, picanha suína, costelinha barbecue, panceta na parrilla, pulled pork, steak na parrilla ( Picanha suína, panceta, linguiça, acompanhado de legumes na brasa), carne suína defumada, hamburguer na parrilla e costela no pit smoker, entre outras delícias, como os doces gaúchos e o melhor churros do Brasil.

Cervejas

Claro que em um festival como esse, não pode faltar cerveja. Serão sete cervejeiros e cerca de 50 rótulos da região de cervejas artesanais para abrilhantar o fim de semana em São José dos Campos.

Atrações

O festival ainda vai contar com atrações musicais ao vivo interpretadas por covers de bandas famosas como ‘Legião Urbana’, ‘Guns N’ Roses’ e ‘Charlie Brow Jr.’ com muito pop rock.

Segurança

Para que as pessoas se sintam em segurança, todos os protocolos contra a Covid-19 serão seguidos, como a obrigatoriedade do uso da máscara, medição de temperatura, além de totens de álcool em gel, que estarão espalhados em pontos estratégicos do evento.

FESTIVAL DA PURURUCA

Quando: Sexta (22), Sábado (23) e Domingo (24).

Horário: Das 11h às 22h.

Usina ADC Parahyba

Onde: Usina ADC Parahyba – AV. Olivo Gomes, curva do ‘S’ – Santana – São José dos Campos (Na mesma calçada do Parque da Cidade)

Entrada gratuita.