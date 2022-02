5 maneiras de melhorar a motivação dos funcionários

Funcionários motivados: uma chave para o sucesso corporativo que poucos empregadores querem prescindir. Não há dúvida. Melhorar a motivação dos colaboradores é crucial para o bom desenvolvimento de qualquer atividade.

A motivação dos funcionários começa por considerá-los não como meros executores de tarefas mecânicas, mas como parte fundamental da corporação e como valor ativo. A partir daí, transparência, programas de projeção profissional ou benefícios sociais podem ser motores motivacionais.

Tais são as certezas sobre as vantagens da motivação dos funcionários que a questão não é por que devemos motivar nossa equipe, mas como podemos fazê-lo. Aqui estão 5 maneiras essenciais de melhorar a motivação dos funcionários:

1. Transparência

Hoje, a transparência não é valorizada como uma qualidade, ela é exigida. Transparência nos contratos, nos conceitos que compõem a folha de pagamento, na definição das atividades a serem realizadas e das responsabilidades, nos objetivos do negócio, na estratégia a ser seguida, nos obstáculos presentes e futuros…

A equipe quer ser informada sobre a atividade comercial. Ele também quer estar ciente do impacto de sua própria atividade sobre ele. E, consequentemente, solicitar à empresa informações, honestidade e clareza a esse respeito.

Em outras palavras, a empresa deve ver seus profissionais como um elemento-chave para o sucesso. Por um lado, como possíveis assinantes de sua marca, atividade e produtos, também de seus valores. Por outro, como alavancas de inovação e motores de mudança. Só reconhecendo o seu valor e privilegiando a transparência de cada ação será possível melhorar a motivação dos colaboradores

2. Participação

Participe nos desafios de amanhã, em projetos ambiciosos, mas também nos benefícios. A realização de consultas abertas aos trabalhadores é o primeiro passo para garantir sua participação na empresa.

Essas consultas podem ser feitas para melhorar aspectos organizacionais, de segurança ou de melhoria do próprio produto ou serviço. Afinal, quem melhor do que a equipe conhece a atividade da empresa, seus defeitos ou a resposta dos consumidores.

Ter a opinião dos trabalhadores na melhoria dos sistemas de produção, atendimento ao cliente ou design de artigos é fundamental. Não apenas para torná-los parte da marca, mas para alcançar a motivação desejada. O desafio da participação é agora mais fácil do que nunca.

Existem ferramentas digitais capazes de possibilitar canais de comunicação permanentes entre a força de trabalho e o departamento de RH. Essas soluções oferecem um duplo benefício: melhoram a relação entre funcionários e gerência e economizam tempo e trabalho para os gerentes de pessoal.

3. Reconhecimento

O reconhecimento é essencial. Diz muito sobre uma empresa, os valores que a sustentam e a importância que atribui ao bem-estar dos seus trabalhadores dentro da empresa.

Todos gostamos de ser parabenizados por um trabalho bem feito e de sermos recompensados, de alguma forma, mesmo que não monetária, pelo esforço realizado.

Um menu degustação em um bom restaurante por envolvimento em um projeto específico, duas noites em um hotel em uma cidade dos sonhos por um trabalho bem feito ou a concessão de um bônus econômico como agradecimento por um ano inteiro de envolvimento são alguns exemplos.

Esse tipo de reconhecimento, embora dificilmente represente um custo para a empresa, é importante para o profissional, pois ele sente que seu trabalho e esforço não passaram despercebidos.

Para que um funcionário alcance o mais alto nível de envolvimento na empresa, deve-se garantir um ambiente ideal, um ambiente de trabalho e condições de trabalho benéficas .

4. Suporte

A vida cotidiana não é fácil para ninguém. Harmonizar a vida familiar, pessoal e profissional é muito complicado. Por isso, aquelas empresas que quebram a lança a favor da conciliação são muito valorizadas por seus profissionais.

Além disso, este capítulo representa uma vantagem importante na hora de atrair novos talentos para a empresa e reter os existentes.

Flexibilizar o horário de trabalho, permitir até certo ponto o teletrabalho, conceder dias para assuntos pessoais… São medidas que apoiam decisivamente não só os colaboradores, mas também as suas famílias. Inevitavelmente, levam a um compromisso dos trabalhadores com a sua empresa e, claro, à motivação.

5. Melhoria das condições sociais e benefícios

Às vezes, para que as coisas permaneçam as mesmas, você precisa mudá-las. Não faremos uma força de trabalho feliz por toda a vida se não melhorarem suas condições no local de trabalho. E para melhorar a motivação é preciso adaptar, modernizar e evoluir.

Ou seja, não estamos nos referindo apenas à garantia de aumento salarial, mas também à oferta de oportunidades vantajosas para o aumento dos itens de remuneração por meio de conceitos valiosos para os trabalhadores de hoje.

Adicionar novos benefícios sociais aos planos de remuneração é a chave. Referimo-nos à oferta de benefícios flexíveis e à la carte , capazes de satisfazer qualquer necessidade do colaborador.

Dentro destes benefícios, pode optar por um plano de Remuneração Flexível, que também lhe permitirá beneficiar de descontos significativos na sua declaração de IR.

Estamos a falar de serviços como seguros de saúde, formação subsidiada, empréstimos bancários, plataformas de entretenimento, serviços desportivos e um longo etc. capazes de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores a um preço melhor.

Outro fator favorável que muitas empresas têm utilizado é a locação de ambientes de trabalho compartilhados, como por exemplo o Coworking Ribeirao Preto. Comprovadamente trabalhar nesses ambientes tem elevado a auto-estima dos profissionais e auxiliado na motivação dos mesmos.

Funcionários motivados, empresas prósperas

Nenhum trabalhador que não confia ou acredita em sua empresa vai trabalhar conscientemente pelo seu futuro. Um colaborador que não partilha os valores e motivações da marca que representa dificilmente contribuirá decisivamente para o seu progresso.

As grandes multinacionais não são construídas com capital humano pronto para agir de forma mecânica e complacente. As marcas que vão longe são aquelas que se cercam de pessoas motivadas, que acreditam na mensagem que sua empresa lança, que a defendem e a aprimoram.

Compartilhar o ponto de vista da empresa é fundamental, mas, para isso, ela deve depositar sua confiança em quem viabiliza a atividade cotidiana. E a confiança é construída em torno da honestidade, do respeito e da convicção de que se a empresa vencer, todos que fazem parte dela vencem.

