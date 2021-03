Mirante Mantiqueira: a serra vista do alto!

Nova atração do Circuito Lajeado deixa Campos do Jordão ainda mais perto do céu

Uma das mais belas cadeias montanhosas do Brasil agora pode ser apreciada de um ângulo ainda mais encantador. Até mesmo quem sofre de vertigem não vai resistir às paisagens proporcionadas a partir do mirante, localizado no Parque da Cerveja, a nova atração do Circuito Turístico Alto Lajeado, em Campos do Jordão.

Construído sobre uma grande rocha encravada no alto de uma montanha, o mirante tem 140 metros de altura e pode ser visto da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho próximo ao viaduto Gavião Gonzaga. Se da estrada o local já impressiona, lá de cima, então, a sensação é simplesmente indescritível!

Sinta-se como se estivesse voando!

O mirante existe desde a década de 1960. Uma trilha de 600 m leva até o ponto culminante. No caminho, árvores nativas da Mata Atlântica e animais silvestres, como pássaros e esquilos, são companhias inseparáveis. Tem até uma família de lagartos que adora se exibir no percurso.

A estrutura de concreto foi modernizada para ampliar a visibilidade dos visitantes com total segurança. Um guarda-corpo envidraçado foi instalado no entorno do mirante, o que permite uma vista fantástica de 180º da serra da Mantiqueira e do Vale do Lajeado. Vidros também foram colocados no chão criando uma espécie de passarela. Ao caminhar por ela, a sensação é a de estar voando pela paisagem. O friozinho na barriga é inevitável!

Serviço de restaurante e música ao pôr do sol

Mas o visual não é o único atrativo do mirante Mantiqueira. As delícias do restaurante Alto da Brasa também são servidas em um quiosque construído logo na entrada. Além disso, há um espaço exclusivo para apresentações musicais ao vivo nos finais de tarde.

Campos do Jordão

Segundo Mariza Assaf, gerente do Parque da Cerveja, a intenção é promover os espetáculos em datas especiais, como feriados prolongados e durante a temporada de inverno. Nas demais épocas, a natureza garante a trilha sonora. “A beleza é única, sempre acompanhada pelo curso de um belíssimo riacho com pequenas quedas d’água, proporcionando aos visitante sons e sensações de bem-estar e tranquilidade”.

A inauguração está prevista para março e a Páscoa será o primeiro feriadão do mirante aberto ao público, que tem capacidade para até 40 pessoas. Sem dúvida, o lugar ideal para transformar o seu passeio em um momento de contemplação.

Circuito Lajeado

Circuito Alto Lajeado: trata-se do mais novo complexo turístico da serra da Mantiqueira. Destaca-se como um dos melhores roteiros pela exclusividade de seus atrativos voltados a um público exigente que procura momentos de contemplação junto à natureza, alta gastronomia, diversão em família, sem abrir mão do conforto e do luxo. São atrações do circuito o Parque da Cerveja, Centro de Lazer Tarundu, Hotel Toriba, Parque Amantikir, Fazendinha Toriba e Restaurante Alto da Brasa.

Mirante Mantiqueira

O mirante Mantiqueira está localizado no Parque da Cerveja – Estr. Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150 – Circuito Alto Lajeado, Campos do Jordão – SP

