120 Santa Rita comemora 5 anos de patrocínio ao Arsenal com campanha global e ações no Brasil

Com lançamento em agosto, a campanha apresenta ações digitais com 120 influenciadores, incluindo o ex jogador Gilberto Silva

Em uma parceria de sucesso, a marca 120, da vinícola chilena Santa Rita, comemora seu quinto aniversário como patrocinadora official do Arsenal Football Club. Para marcar esta ocasião, ambas organizações promoverão uma campanha global com objetivo de alcançar fãs de futebol e amantes do vinho em todo o mundo, levantando uma taça para os valores compartilhados de história, classe e tradição.

O pontapé inicial será em 11 de agosto – pouco antes do primeiro jogo da nova temporada da Premier League – com lançamento nos canais de mídia social do novo vídeo do Arsenal 120 apresentando o técnico Mikel Arteta, com uma mensagem especial para todos os fãs. Também estão previstas ações digitais com 120 influenciadores do Reino Unido, Irlanda, China, EUA, Canadá e Chile. Em 22 de agosto, a marca promoverá uma degustação exclusiva de vinho 120 Reserva Santa Rita, no Emirates Stadium.

Arsenal Football Club

Arsenal e 120 Santa Rita – Foto: Divulgação

No Brasil, serão realizadas ações de Branded Content, envio de press kits para influenciadores ligados ao esporte, além da produção de um vídeo exclusivo protagonizado por Gilberto Silva, provando comidas que harmonizam com o vinho. O ex-jogador e lenda do clube é parceiro de 120 há quatros anos e, ações como essa, já trouxeram retornos positivos para a marca. Neste período, mais de 400 milhões de impressões já foram geradas com conteúdos 120-Arsenal, e cerca de 640 mil interações nas plataformas digitais.

Francisca Muñiz, CMO da Santa Rita

“A parceria entre 120 e Arsenal representou um apoio significativo para estender o alcance da Santa Rita e posicionar o vinho chileno em mercados estratégicos onde o Arsenal também está presente. Amplificar a mensagem de 120 sobre aproveitar as coisas simples da vida e compartilhar juntos se tornou ainda mais relevante na atual situação global. Estamos muito felizes em comemorar esses cinco anos juntos”, conta Francisca Muñiz, CMO da Santa Rita.

Ao longo dos cinco anos de parceria, as vendas globais de 120 aumentaram quase 30% em comparação aos cinco anos anteriores, sendo a marca número 1 em mercados-chave como Chile e Irlanda, e entre as 4 principais marcas chilenas nos Estados Unidos. O Brasil é um dos países mais importantes para as exportações de Santa Rita, sendo a segunda vinícola chilena em valor no País, atingindo 9,7% em participação de mercado.

A Santa Rita também desenvolveu o 120 Arsenal Edition, um vinho co-branded que está presente em mercados relevantes na América Latina, Europa e Ásia, sendo um dos produtos de maior sucesso da loja Arsenal na plataforma de e-commerce TMALL.com.

“O que conquistamos juntos é uma prova dos benefícios de construir e manter parcerias fortes e de longo prazo. Além disso, após um longo período de imensa ruptura pessoal e profissional em todo o mundo, promover uma mensagem de aproveitar as coisas simples da vida e compartilhar juntos nunca foi tão importante, tanto do ponto de vista de Santa Rita 120 quanto do Arsenal FC. Todos no Arsenal estão extremamente orgulhosos de nosso relacionamento de longa data com Santa Rita e estamos ansiosos para apoiar seu crescimento contínuo e trabalhar juntos para oferecer experiências mais memoráveis ​​para nossa base de fãs global”, conta Peter Silverstone, diretor comercial do Arsenal.

Vinho

As campanhas internacionais atingiram cerca de 500 milhões de pessoas por meio das plataformas digitais, canal que se fortaleceu ao longo de 2020, com colaborações de Arsenal Legends como: Robert Pires, Alex Scott, Gilberto Silva e Ray Parlour. No ano passado, a campanha de 120 e Arsenal foi selecionada para o European Sponsorship Association Awards, na categoria Best Use of Branded Content – Melhor uso de Conteúdo de marca -, apresentando o gerente Mikel Arteta, enquanto os fãs no Emirates Stadium desfrutavam mais de 400 mil copos de vinho 120.

120 Santa Rita