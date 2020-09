Cassiano Restaurante reabre aos sábados e domingos

Reabertura aos fins de semana segue novo decreto municipal; restaurante tem certificado internacional de segurança contra a Covid-19

Recém-certificado com o selo NSF de segurança sanitária para a prevenção da Covid-19, o Cassiano Restaurante retoma o atendimento presencial aos fins de semana a partir deste sábado (12). A casa abre aos sábados e domingos, das 12h às 16h, seguindo o cronograma de reabertura gradual, conforme estipulado no Decreto Municipal 18.623, de 28 de agosto de 2020.

No menu, se destacam alguns dos pratos mais pedidos da casa, como o delicioso Bacalhau Nunca Chega, que leva bacalhau desfiado com batata palha, ovos batidos temperados com presunto parma, cebola e salsinha.

Outras especialidades no cardápio são o Arroz de Pato à Cassiano e o Camarão à Cassiano (camarões flambados no conhaque, com molho rosado e tempero da casa, servidos com arroz de amêndoas).

Desde o início da fase amarela do Plano São Paulo, que regula a quarentena nas cidades do estado, o Cassiano Restaurante atua com rígidos protocolos de segurança para clientes e colaboradores.

Em agosto, o Cassiano Restaurante e o Hotel Golden Tulip São José dos Campos foram certificados com o selo NSF de boas práticas em questões relacionadas à segurança sanitária para a prevenção da Covid-19. A marca chancela os protocolos adotados pela equipe do hotel desde antes da reabertura, em julho.

O selo da NSF International – organização que é líder mundial em certificação de alimentos e bebidas, produtos e sistemas de gestão – assegura que o estabelecimento cumpre rigorosamente os requisitos de segurança para a mitigação de riscos e gerenciamento adequado da segurança dos alimentos.

Na cozinha, o protocolo envolve a aprovação de fornecedores, registro de limpeza e desinfecção e toda uma estrutura para proteção e manuseio dos alimentos.

“A cozinha internacional do Cassiano sempre foi procurada para momentos de celebração e para um programa de fim de semana. Essa reabertura aos sábados e domingos, com toda a segurança necessária, é uma forma de voltarmos a ter bons momentos e vivenciarmos um prazer gastronômico especial, o que é necessário depois de tanto tempo em casa. Da nossa parte, o trabalho é focado na excelência, na cozinha e nos protocolos de segurança”, afirma o gerente da casa, Camilo Poveda.

Delivery

O Cassiano Restaurante também mantém o atendimento via delivery, com pedidos pelo WhatsApp ou pelos aplicativos iFood e UberEats. O cliente pode encomendar para retirada no drive-thru pelo WhatsApp (12) 99140-2949 ou realizar seu pedido nos apps UberEats ou iFood, todos os dias, das 11h às 21h.

CASSIANO RESTAURANTE

Golden Tulip São José dos Campos

Av. Major Miguel Naked, 144 | Colinas Shopping – São José dos Campos – SP

Salão: aberto de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h (almoço) e das 18h às 21h (jantar); sábados e domingos, das 12h às 16h.

Drive-thru e delivery: todos os dias, das 11h às 21h.

WhatsApp: (12) 99140-2949

Cassiano Restaurante

O Cassiano Restaurante, em São José dos Campos, é referência no Brasil com sua culinária tradicional portuguesa. Para garantir uma verdadeira experiência com sotaque português aos clientes, o Cassiano conta com a consultoria do renomado maître Manoel Pires, o Manoelzinho, que comandou por 30 anos o Antiquarius Rio, no Leblon. No cardápio, a estrela da casa é o Bacalhau, apresentado em várias versões, e a carta de vinhos assinada pelo empresário e enófilo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. São cerca de 100 rótulos e uma média de 700 garrafas. Com acomodação para 90 pessoas, o espaço conta com uma cozinha de alto padrão, de autoria do conceituado arquiteto Armando Pucci. A linha de metais é fornecida pela empresa alemã WMF e as porcelanas, da grife portuguesa Vista Alegre.