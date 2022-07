Técnicas para aumentar seu foco no dia a dia

Manter o foco pode ser um trabalho e tanto para muitas pessoas, mas é através dele e da concentração que você consegue otimizar sua produtividade em uma fábrica de telha térmica e fazer seu dia render muito mais.

Enquanto você está acordado, precisa fazer inúmeras tarefas, muitas delas automaticamente, sem precisar dar muita atenção para elas. Entretanto, algumas outras demandam uma concentração acima da média para manter o controle.

É o caso de atividades profissionais ou de educação que precisam de um foco maior para você conseguir absorver todas as informações necessárias para a realização desse tipo de atividade, garantindo resultados mais satisfatórios.

Depois do processo conhecido como transformação digital, as coisas mudaram ainda mais. Isso porque, para muitas pessoas, os avanços tecnológicos conquistados, como smartphones e internet móvel, tornaram o ato de conseguir informação muito mais rápido.

Diariamente o usuário comum é bombardeado com informações, e muitas vezes o foco acaba se perdendo na imensidão de conteúdo que a internet tem a oferecer, o que pode prejudicar suas pesquisas e estudos.

No caso do trabalho, essa mudança também ocasionou problemas a longo prazo. Muitos profissionais acabam procrastinando, passando muito mais tempo vendo trivialidades na internet do que de fato se concentrando na atividade a qual se propôs.

Quanto mais atividades você acumula ao longo do dia, mais difícil é lidar com o foco, gerando assim uma sobrecarga e a desmotivação de continuar suas atividades, gerando um impacto negativo em elementos realmente importantes de seu dia.

Ser uma pessoa focada não é um processo simples, existem muitos elementos a se adaptar para você efetivamente começar esse tipo de ação. Entretanto, a recompensa pode ser muito interessante para aqueles que se esforçam.

Em um primeiro ponto, o ato de terminar suas atividades é muito satisfatório, principalmente quando você não encontra nenhum tipo de erro ou necessidade de refazer parte do trabalho.

Quando você está focado, sua atenção se volta exclusivamente para a execução da tarefa, assim você evita distrações que possam gerar erros, possibilitando que o trabalho seja completado sem a necessidade de passar mais tempo lidando com isso.

Nos estudos, por outro lado, a concentração e o foco são fundamentais pois ajudam a entender melhor os conceitos que estão sendo passados na aula, bem como fixam na memória informações importantes.

Quanto mais você consegue lidar com esse tipo de situação, mais fácil é controlar seus impulsos para observar suas redes sociais ou perder o foco de qualquer outra maneira, o que acaba atrasando seu desenvolvimento.

Para conseguir lidar com isso, muitas pessoas buscam ajuda profissional na forma de especialistas que podem otimizar seu foco e criar exercícios para você conseguir ter mais atenção e concentração nas atividades realmente importantes.

Para aqueles que não podem pagar um auxílio profissional, existem exercícios e atividades comuns que acabam gerando a mesma situação, possibilitando que você trabalhe ativamente com muito mais foco do que o comum.

Identificar estes exercícios é um trabalho muito importante, que gera resultados satisfatórios para você a longo prazo.

Dicas para aumentar seu foco

Agora que você conhece e entende a importância do foco para profissionais e mesmo para questões pessoais, é hora de identificar algumas das principais atividades que podem otimizar esse tipo de recurso.

Vale lembrar que cada pessoa é única e possui suas próprias particularidades. Por isso, é completamente possível que dois indivíduos tenham resultados diferentes na hora de manter o foco, ainda que ambos estejam trabalhando com um mesmo exercício.

O ideal nesses casos é identificar exercícios e atividades que mais se encaixam em sua realidade, otimizando esse processo e garantindo uma estrutura mais adequada para você conseguir trabalhar seu foco.

O poder de dizer não

Um dos elementos mais importantes para aumentar seu foco nas atividades não está no trabalho em si, mas na capacidade de negar novas atividades. Muitas pessoas, principalmente no emprego, temem perder oportunidades ao negar serviços ou atividades.

Entretanto você pode acabar se sobrecarregando de atividades, não conseguindo completá-las a tempo e gerando um problema ainda maior para a companhia, uma vez que seus gestores estavam dependendo desse tipo de trabalho.

Muitas vezes, saber reconhecer que você já tem serviço demais e dizer não para uma nova atividade é a melhor maneira de conseguir focar-se no que realmente precisa ser encerrado entre suas atividades.

Ensaio de tarefas

Uma atividade que muitos profissionais têm feito para conseguir manter o foco em uma atividade é visualizar o processo e como ele funciona, idealizando a maneira mais eficiente que você gostaria de encerrar a tarefa.

Muitas pessoas ficam tão focadas em conseguir os resultados desejados, que acabam perdendo o foco do processo e param em obstáculos que poderiam ser facilmente removidos se o profissional estiver realmente focado.

Além disso, esse paradigma permite que você esteja pronto para novos desafios na mesma linha daquele que está sendo executado em primeiro lugar.

Energia positiva

Quando você está sobrecarregado, a sensação de cansaço acaba sendo ampliada, entretanto essa desmotivação acaba tornando ainda mais difícil completar uma tarefa, e é um prato cheio para a procrastinação.

Para conseguir manter sua energia positiva, você deve tomar alguns cuidados para permitir-se relaxar e não se afastar de sua atividade como um todo. Isso pode ser realizado de diversas maneiras, como:

Intervalos de 5 minutos;

Caminhadas;

Lanches;

Conversar com outras pessoas.

Dessa maneira você consegue manter-se ativo e estimulado a continuar o trabalho, focando-se na atividade que está fazendo no momento.

Evite multitarefa

A maioria das pessoas considera-se multitarefa e acaba fazendo várias ações ao mesmo tempo por julgar ser capaz disso. A verdade é que estudos mostram que são raras as pessoas que de fato conseguem trabalhar de maneira multitarefa.

Na maior parte dos casos, a pessoa simplesmente tenta dividir o foco entre diversas atividades e acaba não conseguindo fazer nenhuma de forma eficiente, o que pode até gerar problemas e complicações dependendo da atividade.

O ideal quando você pretende fazer uma outra atividade é pausar por alguns minutos e depois iniciar a nova tarefa, sempre depois de ter terminado uma anterior.

Força de vontade

Uma boa parte do que nos leva à procrastinação é a facilidade de passar tempo sem fazer nada muito complexo ou que demande atenção. Por isso, ter força de vontade para conseguir realizar suas tarefas é uma questão primordial.

A força de vontade é o que muitas vezes ajuda a remover o foco das ações e impede que as pessoas trabalhem com sentimentos negativos e indesejados, deixando a mente divagando por caminhos não tão agradáveis.

Por isso, aprimorar a força de vontade é um dos principais meios de conseguir manter o foco a longo prazo.

Foco automático

Seu trabalho é uma atividade diária, e não são todos os dias que você pode parar para exercitar o foco. Por isso, é importante criar rotinas e hábitos comuns que utilizem seu foco para que a tarefa fique mais natural.

Quanto mais você conseguir realizar suas ações no automático, mais treinado estará seu foco, permitindo que você alcance suas metas com muito mais facilidade e termine suas tarefas dentro do prazo estipulado.

Quanto mais a ação de trabalho fizer parte de sua rotina, menos resistência você encontrará para realizá-las, garantindo um foco maior em todo o processo de trabalho.

Ambiente propício

O local onde você exerce sua atividade é muito importante para a manutenção do foco. Normalmente, estar em um local onde existam muitas interrupções pode acabar se tornando um imenso problema.

No caso de trabalho em um escritório, tente tirar todas as distrações de perto na hora de executar a atividade, como manter o smartphone por perto ou mesmo acessar redes sociais durante o período de expediente.

Para aqueles que trabalham em casa, a música pode ser uma boa aliada para melhorar o ambiente. Ao colocar uma música clássica ou instrumental, você elimina ruídos externos e consegue se focar mais no trabalho que está sendo apresentado.

Considerações finais

Independente da quantidade de dicas que você utilizar, o importante é conseguir manter seu foco e otimizar seus resultados a longo prazo, possibilitando um fluxo de trabalho muito mais efetivo e com uma produção avançada.

Dessa maneira você utiliza melhor seu tempo e seus recursos, conseguindo terminar suas atividades mais rapidamente e conseguindo conquistar uma estrutura adequada para seu trabalho como um todo.

Pessoas focadas têm um potencial muito maior de crescimento e desenvolvimento dentro de qualquer companhia, uma vez que acabam se tornando verdadeiros destaques dentro de seu segmento de trabalho.

