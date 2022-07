Como aplicar a metodologia SMART ao seu negócio?

Você já ouviu falar sobre a metodologia SMART? O conceito surgiu fora do Brasil, mas aos poucos está conquistando o seu espaço no meio empresarial nacional e mudando por completo a definição de metas para os mais diversos tipos de negócios.

Um dos grandes desafios de se ter o seu próprio negócio é justamente definir as metas de cada área, afinal de contas existe uma série de vertentes e possibilidades para quem fica com a responsabilidade de se definir metas para uma marca.

Seja uma marca deinsulfilm automotivo ou até mesmo um escritório de advocacia, as metas são essenciais para que toda a empresa saiba onde deve chegar e quais os melhores caminhos e estratégias para que essa caminhada seja eficiente.

Ainda existe um grande tabu em torno das metas em uma empresa, pois muitos acreditam que se trata de algo abusivo e acaba exigindo muito dos funcionários, mas isso só acontece em empresas que ainda não conhecem a metodologia SMART.

Definir e estabelecer metas está longe de ser algo ruim quando se conta com esse tipo de conceito, pois todos começam a enxergar elas como objetivos a serem alcançados de acordo com o seu ritmo e as ferramentas que já estão à sua disposição.

Quando um colaborador ou uma equipe alcança uma meta, isso traz muito mais do que apenas resultados para uma empresa, mas uma sensação de utilidade, orgulho e satisfação para aqueles que sabem que ajudaram a marca a alcançar essa métrica.

Seja em uma empresa de armazenagem e distribuição logísticaou até mesmo em uma escola infantil, as metas são cruciais, mas é preciso defini-las da maneira correta, respeitando o cenário, as ferramentas e o status de cada empresa.

Por isso, hoje você irá conhecer a fundo o conceito da metodologia SMART, além de suas vantagens e dicas práticas para aplicá-la dentro da sua empresa, criando metas que respeitem e apoiem todos os lados que compõem o seu negócio.

Entenda o que é a metodologia SMART

A metodologia SMART nada mais é do que um conceito que defende a ideia da criação de metas que respeitem o cenário da sua empresa e não exijam mais do que é oferecido aos funcionários para que todos cheguem às suas metas.

O conceito se divide em 5 pilares, e cada um deles corresponde a uma das letras da sigla SMART, que são:

S = Specific (específica);

M = Measurable (mensurável);

A = Attainable (atingível);

R = Relevant (relevante);

T = Time based (temporal).

Cada uma delas constrói o conceito de SMART e traz uma valiosa lição sobre a criação de metas para uma empresa. A seguir você irá conhecer a fundo cada pilar que essas letras defendem para a formação da metodologia SMART. Confira:

S – Specific (específica)

Para que um negócio de acoplamento elástico tipo pneuou qualquer outro alcance suas metas, elas precisam ser específicas, ou seja, muito claras para que todos os funcionários a entendam bem.

Por exemplo, chegar para o seu time comercial e estipular que a meta é aumentar as vendas é algo muito aberto, ou seja, não traz um caminho claro para que os funcionários dessa área possam percorrer para alcançar a meta.

Agora, apresentar a eles uma proposta como o aumento das vendas em 10% no mês através das redes sociais já traz mais especificidade para a meta, pois eles saberão o que devem fazer, por onde fazer e o processo torna-se ainda mais eficiente.

M – Measurable (mensurável)

Além de ser específica, a meta precisa ser mensurável, ou seja, de fácil análise para que tanto os gestores quanto os colaboradores da equipe saibam que estão chegando na meta estipulada e os resultados estão sendo bons.

Por exemplo, se um negócio de seguro para moto suhaideseja aumentar suas vendas em 10%, é importante saber em quanto tempo se deseja chegar nesse resultado e se haverá uma margem de superação para a equipe.

Assim, todos saberão lidar com o atual cenário e traçar caminhos e estratégias viáveis para ambos os dados, fazendo a equipe chegar no objetivo e, consequentemente, a empresa também abraçar seus novos resultados.

A – Attainable (atingível)

Muitos gestores cometem o grave erro de criar metas que jamais poderão ser alcançadas pela empresa no atual momento, a meta deve ser algo atingível, que todos da equipe saibam que será possível chegar naquele resultado.

Afinal de contas, o que adianta estipular uma meta que não poderá ser cumprida? Pois bem, para isso é importante analisar o atual cenário da equipe e o histórico de tudo o que já foi entregue para saber qual o valor de meta ideal.

A meta é algo muito particular de cada negócio, pois, por exemplo, uma consultoria empresarial online e uma presencial possuem meios de propagação diferentes, por isso também precisam de metas diferentes que respeitem seus devidos status.

R – Relevant (relevante)

Para que uma meta seja batida, ela precisa ser abraçada e entendida pelas pessoas que trabalham com você justamente por se tratar de algo que pode mudar por completo a empresa e o lucro dos funcionários.

Por isso, mostre aos seus colaboradores a relevância das metas definidas e como elas também podem mudar por completo a rotina deles, pois muitos ainda pensam que, ao bater suas metas, estão apenas ajudando a marca e a encher o bolso de seus patrões.

Sendo assim, prove a eles que as metas de aumento de vendas, conquista de novos clientes e até mesmo a de economia de energia trarão benefícios também para eles, que poderão desfrutar dos resultados positivos alcançados por toda a empresa.

T – Time based (temporal)

Seja em um negócio desuporte de informática para empresas ou até mesmo em um escritório de marketing, todas as metas precisam de um prazo para serem cumpridas, afinal de contas, por isso se tratam de metas.

Por isso, ao definir as metas, estipule também em qual intervalo de tempo as equipes devem alcançar, isso, é claro, respeitando sempre o status, cenários, ferramentas e estado da sua empresa no momento.

Se o aumento de 10% das vendas online devem acontecer dentro de um mês, tenha certeza de que seus funcionários contam com tudo o que precisam para entregar esse resultado dentro do prazo estipulado.

Esses são os cinco pilares que formam a metodologia SMART e que já está fazendo toda a diferença na definição de metas para os mais diversos tipos de negócios, e se aplicada da maneira que mencionamos, fará toda a diferença na sua marca também.

Vantagens da metodologia SMART

A metodologia ainda traz inúmeras vantagens, seja para umaempresa terceirizada de limpeza de escritórioou para um escritório de advocacia, tudo isso porque seus pilares foram baseados em características essenciais para todos os tipos de negócios.

O conceito aumenta a produtividade dos funcionários, fazendo com que todos se sintam prontos e mais satisfeitos com as metas estabelecidas, o que faz com que todos corram atrás de um único objetivo em comum.

Além disso, ela também aumenta a comunicação entre os colegas de equipe e seus respectivos gestores, fazendo com que todos se ajudem e pensem juntos em maneiras diferentes de chegar no objetivo estabelecido.

E como se não fosse o bastante, a metodologia SMART também auxilia no melhor direcionamento de toda a empresa, pois todos saberão exatamente para onde estão indo, o motivo pelo que fazem, o que estão fazendo e os resultados que serão alcançados.

Seja em uma empresa que vende exaustorou até mesmo em uma universidade particular, as vantagens da metodologia SMART são diversas e estão à disposição de todo e qualquer negócio que colocar seus pilares em prática.

Dicas para aplicar a metodologia SMART

Por fim, selecionamos três dicas simples, mas muito eficientes, para que você aplique a metodologia SMART em seu negócio de maneira fácil, fazendo com que ela seja bem aceita pelos seus funcionários. Confira:

Monitore o desempenho das estratégias

Para se alcançar uma meta, existem diversos caminhos e muitas vezes alguns deles podem não ser os melhores. Por isso, é importante estar atento ao desempenho das estratégias para que se saiba quais as melhores e piores estratégias.

Assim, você e a sua equipe conseguirão deixar de lado as que não estão entregando o resultado esperado e investir em outras a tempo de chegar na meta estabelecida dentro do prazo definido.

Mantenha o time envolvido

As pessoas são os bens mais valiosos da sua empresa, tanto os seus clientes quanto os seus colaboradores, por isso mantê-los envolvidos com tudo o que acontece é essencial para que os seus resultados sejam positivos.

Por isso, incentive a gestão das equipes a se abrirem com o time e deixá-los a par sobre tudo o que acontece, seja bom ou ruim. Isso fará com que eles se sintam íntimos da liderança e prontos para dar tudo de si com o objetivo de chegar em suas devidas metas.

Apresente os resultados

Por último, não esqueça de apresentar os resultados à equipe, isso acaba deixando-os alegres com os resultados positivos e pensativos com os negativos, pois irão traçar novos caminhos e meios para que esse cenário mude.

Sendo assim, apresenta esses resultados semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, pois quanto maior for a visão da equipe quanto aos resultados, mais ideias eles terão para conquistar ainda mais metas.

Dessa maneira você conseguirá criar metas que respeitem tanto as necessidades da sua empresa quanto as das pessoas que nela trabalham, trazendo produtividade, satisfação e conquistas para todos que doam tudo de si para sua marca se manter de pé.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Joseph Mucira por Pixabay