Inscrições para participar da Logvale 2021 já estão abertas

Interessados em participar da LogVale 2021 (Feira de Logística e Comércio Exterior da RM Vale) já podem se inscrever na plataforma digital do evento.

A feira será realizada nos dias 22 e 23 de setembro, das 14h às 19h, em formato híbrido. Até 100 pessoas poderão participar presencialmente das atividades da LogVale, que será realizada no Parque Tecnológico. Os demais inscritos acompanharão as palestras e os debates on-line.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link, sem limitação de participantes nessa modalidade. Na plataforma, também é possível ter acesso a programação completa da Feira e obter outras informações.

Também serão disponibilizados na plataforma um total de 20 estandes virtuais para exposição de produtos e serviços.

Essa é a terceira edição da LogVale, organizada pela Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

A LogVale tem como objetivo movimentar o setor de logística de toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que possui localização e infraestrutura privilegiadas.

A feira congrega e reúne investidores e empresas, intensificando a geração de novos empregos e aquecendo a economia da RMVale.

Em suas edições anteriores, a LogVale recebeu mais de 1.200 pessoas, 40 expositores e movimentou negócios da ordem de US$ 500 mil.

O público-alvo do evento são executivos de empresas de logística e transporte, despachantes aduaneiros, estudantes, entre outros interessados.

Essa será a terceira edição da feira e sua consolidação faz parte do Plano de Gestão 2021/2024, que também prevê a implantação de um Plano Diretor de Logística.

Além da exposição de produtos e serviços do setor, também estão previstas na LogVale deste ano palestras, debates técnicos e outras atividades.

No primeiro dia do evento está prevista a realização de cinco palestras e um debate técnico com três convidados sobre os impactos da concessão do aeroporto Urbano Stumpf na logística e no comércio exterior.

No segundo dia, serão realizadas mais 5 palestras e o painel técnico vai discutir os reflexos da desestatização do Porto de São Sebastião pelo ponto de vista da logística.

A LogVale vai apresentar novas soluções de infraestrutura, tecnologia e cases de sucesso de empresas ligadas à logística e ao comércio exterior – Foto: Claudio Vieira/PMSJC