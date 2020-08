Com 90 anos de história, Bmg se reinventa e consolida transformações

Instituição conecta o melhor dos mundos físico e digital, criando um novo conceito de banco

Se alguém pensa que um banco que recém-completou 90 anos de história possa estar acomodado em sua tradição, se enganou. Com muito orgulho de sua trajetória – marcada por pioneirismo, como a liderança no financiamento de veículos nos anos 80 e a iniciativa do crédito consignado no Brasil em 1998 -, o Bmg dá mais um passo, criando um conceito que une o melhor de sua tradição com a modernidade dos dias atuais.

Bmg 90 anos

A partir de agora, o Bmg apresenta ao mercado um novo conceito de banco, que une o melhor dos mundos físico e digital, em sua estratégia de negócios batizada de Figital. Reformulando posicionamento e marca, o novo Bmg imprime modernidade em suas operações, aliando o calor humano à tecnologia, e preocupa-se ainda mais em entender genuinamente o que os clientes mais desejam.

Muito próximo das pessoas, em todos os lugares do País, o Bmg entende a fundo as necessidades dos correntistas nos quatro cantos do Brasil. De acordo com a CEO do Bmg, Ana Karina Bortoni Dias, o reposicionamento é focado na expansão da inclusão financeira e na oferta de melhores experiências para os clientes, pilares que já fazem parte do cotidiano do Bmg, mas que agora são potencializados com a estratégia Figital. “Não há mais a necessidade de se perguntar se você tem mais confiança no banco tradicional ou digital. Deixamos essa diferença para trás e conectamos os dois mundos. É um novo conceito, que abrange um banco completo para todos os tipos de público”, explica a executiva.

O novo propósito da marca é “Transformar para Incluir”, em consonância com a missão do banco de popularizar as soluções financeiras no Brasil. O visual foi renovado, com as cores laranja e roxo, e a assinatura do Bmg passa a ser “É pra mim”, resumindo as ambições de proporcionar o pertencimento aos clientes por meio de um ecossistema completo, conectado e moderno.

Ana Karina conta que o processo de reposicionamento se iniciou internamente, com a adoção de metodologias ágeis e modernização de procedimentos. “O rebranding é a consolidação de um trabalho árduo, o resultado de uma caminhada de sucesso. Aliás, no último ano, esta caminhada se transformou em uma corrida, em que trabalhamos de forma incessante e sem alardes para trazer algo único para o banco. Uma verdadeira ‘revolução silenciosa’ no mercado financeiro. Esperamos que essa iniciativa coloque o cuidado com as pessoas de fato no centro das atenções de todos os bancos”, conta.

Com o novo posicionamento, o Bmg vai além de oferecer uma conta bancária gratuita. Agora, com a Conta Positiva, que une confiança de muitos anos de mercado com as vantagens do mundo digital, somam-se produtos e serviços que ajudam os clientes a terem dinheiro no banco. O Volta Pra Mim, cashback exclusivo que é válido tanto no crédito quanto no débito, e o Poupa Pra Mim, um programa que arredonda gastos nos cartões em uma espécie de cofrinho virtual, simplificando o ato de poupar dinheiro no cotidiano dos correntistas, são exemplos. O Bmg ainda oferece uma conta digital sem tarifas, que pode ser aberta com extrema facilidade, diretamente pelo aplicativo oficial do banco.

Conta Especialista

Seguindo o propósito de inclusão e educação financeira, o Bmg tem um blog que desmistifica as finanças pessoais. No Conta Especialista (http://www.contaespecialista.com.br), de acesso livre e gratuito, existem dicas e informações úteis para que as pessoas lidem melhor com o dinheiro.

Ana Karina destaca que o atendimento do Bmg sempre foi baseado em oferecer conforto e segurança aos clientes que o procuram. “Não temos preocupação com o tempo de atendimento ou uma apreensão excessiva com a realização da venda. Ajudamos os clientes de uma maneira que só quem tem interesse genuíno nas pessoas consegue, Olhamos a todos como pessoas, não somente como clientes”, afirma a executiva.

O grande objetivo do Bmg é ocupar uma posição que ainda carece de players no mundo financeiro, aliando seus 90 anos de história – e as consequentes experiência e capilaridade – com as ferramentas, produtos e serviços mais modernos do mercado, conta a CEO.

Para a executiva, o reposicionamento do Bmg prova que a marca está preparada para o futuro, inclusive sendo pioneira na atuação figital no Brasil. “Inovamos muito nestas 9 décadas. Em nossa nova fase, vamos ser o banco que empoderou os clientes para que eles tenham consciência de que podem alcançar seus objetivos. Estaremos ao lado deles como um amigo, descomplicado, seguro e confiável”.

Bmg

Sobre o Bmg:

O Bmg é um banco que imprime modernidade a 90 anos de história. Oferece ao mercado um amplo portfólio de produtos e serviços voltados à popularização das soluções financeiras no Brasil, sempre aliando o calor humano à tecnologia. Tem mais de 4,5 milhões de clientes ativos, com os quais se relaciona de maneira descomplicada e comunicativa. Com ampla rede de atendimento física – composta por mais de 822 lojas help! Loja de Crédito e mais de 2 mil correspondentes bancários em todo território nacional – e grande performance com seu banco digital, o Bmg norteia sua atuação por meio da estratégia Figital. Mantém, ainda, a Bmg Invest com foco em renda fixa; o Bmg Seguros, direcionada exclusivamente ao Seguro Garantia; e parte da subadquirente Bmg Granito.