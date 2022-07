Dicas para tornar seu negócio mais sustentável

Ter um negócio sustentável nos dias de hoje é um grande desafio, mas também está longe de ser algo impossível. Isso porque vivemos em uma geração onde o consumismo está crescendo cada vez mais e as pessoas estão menos preocupadas com o meio ambiente.

Infelizmente, sabemos bem que o planeta Terra está longe de sua melhor fase. Com o agravamento do aquecimento global, estamos vendo o mundo se tornar uma grande bola de fogo que já está trazendo graves consequências para as pessoas.

Por isso, uma empresa especializada em licenciamento ambiental consegue auxiliar diversos outros negócios da atualidade a trabalharem de maneira mais sustentável e garantir o sucesso tanto da marca quanto do meio ambiente.

No Brasil, são desperdiçados R$ 145 bilhões por ano pela falta de procedimentos sustentáveis bem-estruturados dentro das empresas. Isso significa que, com uma melhor gestão de recursos naturais, os negócios nacionais poderiam faturar até 20 bilhões a mais.

Em um estudo realizado pela Accenture em parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ainda em 2015, 77% das pessoas entrevistadas falaram que enxergam a sustentabilidade apenas como uma regra a ser cumprida.

Isso significa que ainda existe muito para ser feito para que o mercado brasileiro implante um conceito de sustentabilidade em suas empresas e incentive os colaboradores a mudarem as suas perspectivas quanto à sustentabilidade.

É claro que contar com uma empresa de monitoramento ambiental já ajuda muito nesse processo, mas também existe muito que pode ser feito dentro da própria empresa para que os funcionários reflitam mais sobre esse assunto.

Por isso, hoje você irá entender a fundo oconceito de uma empresa sustentável, a importância delas dentro do mercado brasileiro e dicas de como tornar o seu negócio mais sustentável para auxiliar o planeta Terra.

Entenda o que é uma empresa sustentável

É normal que muitas pessoas ainda pensem que uma empresa sustentável é aquela que se torna amiga da natureza e muda por completo a maneira de produzir os seus produtos e serviços, utilizando materiais recicláveis e economizando seus consumos.

Mas a verdade é que o conceito de uma empresa sustentável está bem longe disso, já que uma empresa amiga da natureza não é necessariamente aquela que muda por completo a sua forma de produção e consumo.

Uma empresa de auto de infração ambientalse preocupa em saber como o seu consumo e produção afeta as próximas gerações, afinal de contas, um dia iremos deixar esse mundo, e é importante que também deixemos um ambiente agradável para quem for viver aqui.

Um dos grandes influenciadores para o aquecimento global e aumento da produção de lixo no mundo é justamente a falta de empatia e preocupação das pessoas com o que descartam na natureza sem pensar que existirão pessoas no futuro para viver também.

E sabemos bem que o mercado industrial é um dos mais poluentes em todo o mundo, afinal para produzir um produto é preciso que diversas máquinas joguem substâncias que acabam poluindo e muito o ar e os rios.

Mas não apenas o mercado industrial, pois muitos escritórios pequenos e que trabalham com serviços que não precisam necessariamente poluir o meio ambiente também acabam contribuindo para o aumento da produção de lixo no mundo.

Além de contar com uma empresa de coleta de lixo reciclável SP, muitos escritórios também podem aplicar dicas práticas para auxiliar na sustentabilidade. Iremos nos aprofundar nelas logo a seguir.

Mas até aqui é importante entendermos que uma empresa sustentável é aquela que se preocupa com as suas ações de hoje para garantir a saúde do meio ambiente para as gerações futuras.

E esse estilo de empresa está se tornando cada vez mais importante justamente por pregar a empatia e cuidado com o meio ambiente, fazendo com as pessoas reflitam cada vez mais sobre as suas ações e como elas podem impactar na vida de outros.

5 dicas para uma empresa sustentável

Agora que você entendeu um pouco mais sobre o que é uma empresa sustentável e a importância dela nos dias de hoje, chegou o momento de conferir algumas dicas que podem fazer toda a diferença dentro do seu negócio e no meio ambiente.

Cuidar do meio ambiente está longe de ser algo difícil ou chato, visto que é mais do que possível tornar esse processo divertido e alegre para todos, inclusive para os colaboradores da sua empresa. Veja como:

1. Evite o uso em excesso do papel

É normal que uma marca defábrica de uniformes personalizados acabe gastando muito papel em sua rotina, seja para imprimir um contrato, um boleto ou até mesmo documentos de colaboradores internos.

Os papéis vêm das árvores, e milhares são arrancadas diariamente apenas para isso. Sendo assim, diminuir o consumo de papéis dentro das empresas já é um passo muito importante para colocar a sustentabilidade em prática.

Por isso, opte pela documentação eletrônica, ou seja, envie o que seriam os papéis impressos em formato PDF via e-mail ou WhatsApp para as pessoas responsáveis. Existem até mesmo aplicativos que permitem a assinatura de contratos 100% online.

2. Verifique a estrutura

A estrutura de uma empresa também é uma das partes mais importantes dela, e ainda pode ser essencial para mudanças que visem maior sustentabilidade para o meio ambiente e ainda auxilia na economia das contas no fim do mês.

Por exemplo, um escritório de assessoria contábil para abertura de empresa pode investir na pintura de paredes na cor branca para um melhor reflexo do sol e, consequentemente, maior iluminação e na implementação de lâmpadas fluorescentes e LEDs pelo escritório.

São formas de garantir que a produção de energia seja mais sustentável e natural, trazendo um ambiente mais leve para o seu escritório e ainda contribuindo para uma maior economia nas contas da empresa, tudo o que um empreendedor deseja, não é mesmo?

3. Organize os resíduos

Muitas empresas acabam produzindo uma grande quantidade de lixo que muitas vezes pode ser reaproveitado ao chegar nos espaços onde ele é separado. Entretanto, para isso é necessário que esses resíduos sejam organizados.

Isso significa que, dentro da sua empresa, você pode instalar baldes de lixo com seus determinados materiais a serem descartados ali, isso auxilia muito na hora de reaproveitá-los. Você pode separá-los pela seguinte formação:

Papel;

Plásticos;

Vidro;

Metal;

Restos de comida;

Embalagens..

Assim como isso pode auxiliar na rotina de uma rede de empresas que realizam teste de impairment, também pode fazer toda a diferença no seu negócio e as pessoas que trabalham diretamente com o processo de reciclagem com certeza irão agradecer.

4. Crie campanhas de sustentabilidade

É importante entendermos que qualquer empresa é formada por pessoas, e elas são as responsáveis pela criação de uma cultura sustentável dentro das empresas, por isso é importante mantê-los engajados nessa proposta.

Sendo assim, crie campanhas internas que incentive os colaboradores a reciclarem seus materiais e a descartarem seus resíduos da maneira correta, dessa maneira eles se sentirão bem mais engajados nessa missão.

Para isso, você pode até mesmo contar com palestras de profissionais deste ramo para falar sobre a importância da sustentabilidade com o objetivo de fazê-los entender que essa é uma missão que diz respeito a todos.

5. Treine a sua equipe

Por fim, treine bem a sua equipe, seja ela uma especialista em consultoria em gestão de vendas ou até mesmo uma equipe médica dentro de uma clínica odontológica, esse passo colocará toda a teoria em prática.

Por isso, lembre seus funcionários das ações que precisam ser feitas diariamente no ambiente de trabalho, seja o descarte correto do lixo ou a diminuição do uso de apenas, pois o ato de insistir fará com que a ação grude na cabeça.

Assim, eles irão levar essa lição para vida e começar a se preocupar com a sustentabilidade até mesmo de suas casas e incentivar seus amigos e familiares a seguirem esse mesmo processo.

Essas são apenas algumas dicas que, por mais simples que pareçam, já fazem toda a diferença dentro do seu negócio e transformam a rotina da sua empresa em algo mais sustentável e saudável para você mesmo e para a natureza.

Considerações finais

Dessa maneira, é possível cuidar do lugar que entrega um espaço agradável para vivermos e trabalharmos, o meio ambiente, se preocupando e fazendo com que todos também reflitam e saibam de seus papéis para manter o cuidado da natureza.

Assim, cuidar do meio ambiente torna-se uma atividade prazerosa para todos, com processos divertidos e interativos, fazendo com que todos façam um pouco para garantir a saúde e beleza do meio ambiente para as próximas gerações.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de crivolu por Pixabay