Suzano firma parceria com a Coupa para implementar ferramenta digital na área de Suprimentos

ACoupa Software(NASDAQ: COUP), líder global em Business Spend Management (BSM), anunciou hoje uma parceria com a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, para a implementação de uma ferramenta digital na área de Suprimentos da companhia brasileira. O SupriConecta, projeto intitulado pela Suzano, é uma plataforma que unificará toda a cadeia de compras da companhia em um processo que irá abranger desde a requisição de compras até o pedido final.

SupriConecta

O SupriConecta permitirá à Suzano obter melhores resultados na cadeia de suprimentos, garantindo rastreabilidade, mais competitividade, compliance, eficiência e agilidade em seus processos, de modo a oferecer um atendimento de excelência aos compradores, requisitantes e fornecedores. Isso porque, de forma automatizada, a ferramenta realiza todo o processo de recebimento das demandas, negociação, gestão de contratos operacionais, emissão e follow-up de pedidos, gestão de fornecedores, entre outros.

“A área de Suprimentos da Suzano está em um processo de Transformação Digital, focada em melhorar os processos de compras de seus requisitantes, fornecedores e compradores. Como um dos parceiros na entrega da nossa jornada, nós contratamos a solução da Coupa, uma plataforma totalmente integrada e intuitiva, que nos auxiliará a alcançar os resultados que queremos, otimizando e unificando nossos processos, proporcionando economia de tempo e custo, além de maior visibilidade e eficiência em toda a cadeia de Suprimentos”, diz Wellington Giacomin, Diretor de Suprimentos & Logística da Suzano. A companhia passará a utilizar a solução BSM – Gestão de Despesa de Negócios – da Coupa a partir de 2022.

“O objetivo principal da Suzano era ganhar eficiência em seu processo de aquisição, desde a captura da demanda até a emissão do pedido de compra, de forma fácil, totalmente integrada e com visibilidade e compliance em todo o processo”, diz Renato Brisola, Vice-presidente e General Manager Latam da Coupa. “Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Suzano e temos certeza que esta parceria estratégica entre as nossas empresas trará resultados reais para o negócio da Suzano.”

Coupa



A Coupa Software é a líder global em soluções de Gestão de Gastos Corporativos. Oferecemos uma plataforma abrangente baseada em nuvem que conecta centenas de organizações com mais de cinco milhões de fornecedores em todo o mundo.

A solução oferece maior visibilidade e controle sobre como as empresas gastam, para promover valor real, mensurável e economias que aumentam sua lucratividade.

Saiba mais emwww.coupa.com/pt-br .







Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br