Palmeiras abre vantagem sobre o São José na disputa pelo título da Copa Paulista Feminina

O Palmeiras saiu em vantagem na disputa pelo título da Copa Paulista Feminina. No começo da noite desta quinta-feira (4), o time da capital visitou e venceu o São José, pelo placar de 3 a 0, em pleno estádio Martins Pereira, no jogo de ida da grande final do torneio estadual. Ary Borges (2x) e Rafa Andrade foram as autoras dos gols





Copa Paulista Feminina

As duas equipes voltam a se encontrar, no segundo jogo da decisão, no próximo domingo (7), às 11h da manhã, desta vez na Arena Allianz Parque, em São Paulo. Como venceu o primeiro jogo, o Palmeiras pode até perder por dois gol de diferença que assim mesmo ficará com o título. Ao São José resta apenas uma vitória por quatro gols de diferença para ficar com a taça no tempo regulamentar. Caso devolva o placar, a decisão irá para os pênaltis.





O duelo começou bastante movimentado, com os dois times trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 26 minutos, quando Ary Borges finalizou de fora da área e marcou um golaço, sem chances para a goleira adversária, deixando o Palmeiras em vantagem.





Palmeiras

A partir daí, o time alviverde passou a controlar a partida. Do outro lado, o São José tentava responder em contra-ataques rápidos, mas sem sucesso. Tanto que foi o Palmeiras que voltou a balançar as redes ainda no primeiro tempo. Aos 44, Ary Borges invadiu a área e só rolou para Rafa Andrade completar para o gol. Por isso, o primeiro tempo terminou em 2 a 0.





Foto:Rodolfo Moreira

São José Futebol Feminino

Na volta do intervalo, o São José até tentou exercer uma pressão inicial para pelo menos conseguir descontar, mas foi o Palmeiras que voltou a balançar as redes. Aos 27, em mais um chute de fora da área, Ary Borges acertou o cantinho da goleira Zany, para fazer seu segundo gol e o terceiro do alviverde na partida.





Foto:Rodolfo Moreira

Depois disso, o ritmo da partida caiu bastante, já que o Palmeiras passou a controlar o resultado e o São José não conseguiu responder a altura. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Palmeiras por 3 a 0.





Ficha técnica:

SÃO JOSÉ 0 X 3 PALMEIRAS

SÃO JOSÉ – Zany; Juju, Karen, Verónica Riveros e Camila (Letícia Fagundes); Larissa Vasconcelos, Vitória Calhau (Sara), Ionara (Evellyn) e Bea; Ju Oliveira e Verena (Rafa Marques). Técnico: Guilherme Giudice.

PALMEIRAS – Jully; Thais (Tainara), Agustina, Bruna (Carolzinha) e Katrine; Júlia, Ary Borges (Dandara), Duda (Giovana) e Rafa Andrade; Camilinha e Chú (Carol Baiana). Técnico: Ricardo.

GOLS – Ary Borges, aos 26′ e Rafa Andrade, aos 44′, ambos no 1T e Ary Borges, aos 27′ do 2T.

ÁRBITRO – Guilherme Nunes de Santana (SP)

CARTÕES AMARELOS – Karen e Rafa Marques (São José).

PÚBLICO/RENDA – Não divulgado.

LOCAL – Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).

Foto:Rodolfo Moreira

FPF