Unidade móvel da EDP substituirá até 5 mil lâmpadas de maior consumo por LED de moradores de Lorena

O projeto Eficiência Solidária da EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, que substitui lâmpadas de maior consumo por LED, para clientes residenciais, chega à Lorena. Até o dia 13 de novembro estarão disponíveis 5 mil lâmpadas aos moradores da cidade.

LED

O posto de troca “Led Truck” está na Praça Dr. Arnolfo de Azevedo, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. O Programa segue todos os protocolos sanitários contra o contágio por Covid-19.

Para realizar a troca das lâmpadas, o cliente deve residir na cidade e estar munido da última fatura de energia (classificação residencial), documento de identidade, além de estar com as contas de energia em dia. No local, entregará até cinco lâmpadas de maior consumo (incandescentes, alógenas ou fluorescentes compactas) para receber a mesma quantidade de LED. Caso esteja inscrito para receber a fatura de energia por e-mail ou realizar o cadastro no ato da troca, eliminando assim o uso do papel, ganhará uma lâmpada bônus.

Roberto Miranda, gestor da EDP

“A ação tem como objetivo incentivar a utilização correta e segura da energia elétrica, beneficiando os moradores da área de concessão, já que proporciona uma economia real para os clientes com a substituição das lâmpadas. A iluminação pode representar cerca de 15% da conta de energia, dependendo do hábito de consumo da família”, afirma Roberto Miranda, gestor da EDP.

Lorena

Nesta edição do projeto serão disponibilizadas 60 mil lâmpadas. Além de Lorena, o Eficiência Solidária já passou pela cidade de Santa Branca e Guararema e seguirá ainda para outros municípios da região. O programa cumpre um papel social importante de reforçar a conscientização sobre o uso racional e seguro da energia elétrica e dos recursos naturais. Todas as lâmpadas de maior consumo arrecadadas serão destinadas ao descarte ecologicamente correto.

Comparação entre as lâmpadas

Tipo de lâmpada Incandescente Fluorescente compacta LED *doadas pelo projeto Potência (W) 60 15 8 Fluxo luminoso (Im) 864 840 880 Temperatura de cor (k) 2.700 6.500 6500 Vida útil (horas) 1.000 8.000 25.000 (cerca de dez anos)

O projeto Eficiência Solidária faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE da EDP, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Saiba mais sobre o Eficiência Solidária acessando o site edpsp.eficienciasolidaria.com.br.

Projeto Eficiência Solidária em Lorena

Data: Até 13 de novembro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas

Local do Led Truck: Praça Dr. Arnolfo de Azevedo, Centro.

5 mil lâmpadas disponíveis

“Led Truck”