Dicas de como preparar um filé-mignon

O corte de filé-mignon é extremamente macio que é retirado da parte traseira do boi, uma região de baixa movimentação e de pouquíssimo acúmulo de gordura, por isso é uma carne bastante delicada e ideal para preparos de bifes altos ou grelhados mal passados.

Ele já foi uma corte bastante elitista, sendo consumida apenas pela alta sociedade em restaurantes cinco estrelas tradicionais na história da gastronomia. Contudo, foi popularizado entre todas as parcelas da sociedade com a expansão da criação do gado em todo o mundo, o que permitiu que o filé-mignon preço baixasse e se tornasse acessível.

Por ser um corte sensível, deve ser tratado com todo o cuidado para que a peça não se desfaça. Ela é como uma rede de pequenas fibras da carne bovina magra que estão orientadas em um único sentido e com uma baixíssima densidade de gordura tanto entremeada quanto em sua superfície. Veja agora algumas dicas de sucesso para preparar a sua carne e não desperdiçar o seu sabor e sua maciez.

Bife wellington

A clássica receita de 1960 de filé-mignon é o famoso bife wellington, um enorme desafio para iniciantes na cozinha, mas que quando concluído com sucesso irá fazer sucesso na sua mesa de jantar com sua família. A dificuldade aqui é acertar o ponto de uma carne cozida dentro de uma massa folhada.

Tire a peça de carne da geladeira e deixe-a atingir a temperatura ambiente antes de começar o preparo. Remova as pontas, utilize o centro do filé para que a carne possa cozinhar por igual e assim, ter o mesmo ponto em toda a peça. Tempere com sal, pimenta do reino e doure todos os lados da carne em uma panela bem quente com o auxílio de um pegador para movimentá-la.

Abra a sua massa folhada com o dobro do tamanho da sua peça, para que seja possível enrolar a proteína sem dificuldades. Faça uma espécie de caminha com cogumelos refogados sobre presunto cru para que os líquidos do filé não amoleçam a massa.

Coloque a carne sobre o preparo, enrole e coloque no forno até a massa ficar dourada, o ponto ideal é que, ao cortar, o filé esteja rosado e suculento enquanto a massa esteja dourada e crocante, promovendo uma combinação de sabores e textura inigualáveis a qualquer outro prato.

Filé-mignon com crosta de alecrim

Essa receita é fácil e muito saborosa, podendo ser preparada em várias situações do dia a dia por ser de baixa complexidade e de preparo extremamente rápido. Comece fatiando o seu filé-mignon em fatias de aproximadamente 3 centímetros de espessura e temperando com sal e pimenta do reino.

Doure a sua carne em uma frigideira bem quente com manteiga de todos os lados para que uma espécie de crosta se forme sobre a carne. Na sequência, polvilhe alecrim fresco sobre os medalhões e termine de acertar o ponto no forno, a proteína irá absorver o sabor da erva e irá adquirir notas de refrescância deliciosas.

Imagem de leeyounghee por Pixabay