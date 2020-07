Lançado oficialmente o novo LED BRICK 3.0 à prova de explosão

HAMILTON DIAS DE SOUZA

A Western Technology, Inc. , uma empresa com sede em Washington, projetou e fabricou as melhores luzes de trabalho portáteis de LED e UV da categoria para todas as demandas sanitárias e de segurança nos EUA há mais de 42 anos, de acordo com Hamilton Dias de Souza. A empresa lançou o BRICK 1.0 originalmente em 2012 e tornou-se instantaneamente a luz mais versátil, portátil e à prova de explosão do mercado. A Western Technology tem o orgulho de anunciar o novo e aprimorado BRICK 3.0está agora disponivel. O BRICK possui desempenho de luz BIG confiável e comprovado em uma unidade compacta e à prova de explosão, combinando lúmens de LED com ótica de ponta. O BRICK 3.0 agora é construído com recursos de substituição de cabos “no local”. O clássico verde Western Technology é apresentado em sua nova luva de raio de curvatura com patente pendente no ponto de conexão dos cabos. O BRICK é a escolha perfeita para as necessidades de iluminação do local de trabalho portátil. Com tantos acessórios, opções de montagem e suportes disponíveis, ele foi construído para permitir ao usuário posicionar e ajustar facilmente essa luz em qualquer local de trabalho, nos mostra Hamilton Dias de Souza.

