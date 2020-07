Serviço de carros elétricos chega a mais dois bairros de São José

Os moradores de São José dos Campos têm mais duas opções de bairros para retirar ou deixar os veículos do serviço de carros compartilhados elétricos, que chegou ao município em dezembro do ano passado: Jardim das Indústrias e Urbanova, ambos na região oeste.

Como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, os veículos têm passado por rigoroso cuidado e medidas de higienização recomendadas pelos órgãos de saúde para evitar a disseminação da covid-19.

Para garantir a segurança aos usuários, a higienização é feita com aparelhos portáteis de alta tecnologia com radiação ultravioleta UV-C, que são utilizados inclusive na limpeza de ambientes hospitalares, capazes de eliminar vírus, bactérias e microrganismos em geral.

Também houve um aumento da frequência da limpeza dos veículos com produtos germinicidas, como o álcool em gel 70%, além da disponibilidade de “sem parar”, evitando contatos em pedágios e estacionamentos em geral, proporcionando maior segurança aos usuários. Vale ressaltar que a abertura e fechamento do veículo são feitos pelo celular, sem necessidade de utilização de chaves.

Carros compartilhados elétricos

A operação do serviço na cidade foi iniciada com cinco veículos e, atualmente, a empresa mantém 10 carros elétricos em São José. “Nosso objetivo é colocar mais 10 carros em São José, chegando a 20 carros na cidade, lembrando que eles ficam sempre em transição entre as cidades”, diz André Fauri, fundador da Beep Beep, empresa que opera o serviço.

Beep Beep

“Pretendemos ter um investimento maior na cidade e ampliar o serviço para mais regiões. Para isso, dependemos de informações de como e onde os usuários estão utilizando”, completa Fauri.

Prefeitura de São José dos Campos

O modelo de operação adotado pela Prefeitura de São José dos Campos colocou mais uma vez a cidade no pioneirismo de inovação do país, já que o município passou a ser o primeiro do Brasil a disponibilizar carros elétricos compartilhados em vias públicas com sistema dockless. Em São Paulo, por exemplo, a empresa atua com estações em estacionamentos privados.

Por meio do sistema dockless (que não utiliza estações de travamento), os usuários poderão usar os carros elétricos compartilhados por toda a cidade e devolvê-los em qualquer local apropriado para seu estacionamento, dentro da área de abrangência.

Em São José, além da expansão recente para o Jardim das Indústrias e Urbanova, a área de abrangência do serviço contempla as regiões do Centro, Vila Ema e Jardim Aquarius, e pode ser consultada no aplicativo da empresa. Também há vagas exclusivas e carregadores em três shoppings da cidade – os demais locais privados como supermercados, estacionamentos e condomínios não são permitidos.

Com o carro elétrico, é possível circular em qualquer cidade. No entanto, o encerramento da corrida só poderá ser feito em áreas de abrangência. É possível, por exemplo, pegar um veículo em São José e ir até São Paulo, e deixar o carro nas estações da empresa. Assim como pegar um veículo em São Paulo e vir para São José. A partir do dia 20 deste mês, os usuários do serviço também poderão deixar ou retirar os carros no aeroporto de Guarulhos.

São José Sustentável

A Prefeitura tem apostado no programa São José Sustentável para dar mais qualidade de vida à população, estimulado o cuidado com o meio ambiente e procurado dar opções sustentáveis de deslocamento para as pessoas. Além do serviço de carros compartilhados elétricos, a atual gestão também inaugurou as vagas exclusivas para carros elétricos.

O município conta ainda com os serviços de bicicletas compartilhadas, com a maior frota elétrica de segurança pública do Ocidente, com mais de 30 carros elétricos utilizados pela GCM (Guarda Civil Municipal), além dos projetos para a substituição de todas as lâmpadas de iluminação pública por LEDs de baixo consumo energético e do ciclo da logística reversa de pneus, com o reaproveitamento dos materiais, que são utilizados, por exemplo, no asfalto ecológico e em obras públicas.

Serviço foi iniciado em dezembro do ano passado – Foto: Claudio Vieira/PMSJC