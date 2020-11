Via Vale Garden Shopping prepara um Natal emocionante e seguro para todas as famílias

O desafiador ano de 2020 será marcado por superação e valorização dos relacionamentos e laços de afeto. Nunca a presença e o abraço foram tão valorizados, e os momentos em família tão aguardados.

Com a aproximação do Natal, os sentimentos se afloram ainda mais, principalmente os das crianças, que aguardam ansiosamente pelo encontro com o Bom Velhinho. Neste ano, o Via Vale não terá a tradicional “Parada de Natal”, nem o grande evento de chegada do Papai Noel, em respeito ao atual cenário afim zelar pelo cuidado e segurança de todos os seus consumidores, mas promete promover o tão esperado encontro com o Noel de forma segura e emocionante para todos.

Neste sábado, 14, o empreendimento inaugura a decoração natalina, que conta com uma árvore de 6 metros, exposição do carro do Noel, além de um complexo de atrações infantis na praça de eventos central. O Papai Noel se apresentará ao público a partir das 13h, acompanhado de personagens do mundo mágico, na temática “Casa do Papai Noel”, por meio de uma vitrine. A interação ocorrerá através da vidraça com acenos, gestos de carinho e uma surpresa está reservada para a data, com uma comunicação ainda mais direta, onde as crianças poderão falar com o Papai Noel simultaneamente. As fotos poderão ser feitas de maneira segura, respeitando todas as regras do protocolo sanitário vigente, será mantido o distanciamento, com demarcação de piso na espera e uso de máscara obrigatório.

Aline Duarte, Gestora de Marketing do Via Vale Garden Shopping

“O momento nos pede cautela, respeito e muita sensibilidade. Queremos proporcionar uma experiência emocionante e ao mesmo tempo segura para todas as famílias visitantes. O Papai Noel não poderia deixar de participar desse momento tão especial, por isso, adequamos o perfil do ator, cenário e o formato de interação para que seja único e inesquecível, reforçando a esperança de dias melhores”, reforça Aline Duarte, Gestora de Marketing do Via Vale Garden Shopping.

Vale reforçar que o shopping está cumprindo todo o protocolo de higiene recomendado pela Abrasce – Associação Brasileira de Shopping Centers e também segue em conformidade com o Protocolo Municipal recomendado pela Vigilância Sanitária. Algumas das medidas são: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, controle de acesso na entrada, aferição de temperatura, dispensers de álcool gel espalhados pelo shopping, limpeza de corrimãos e atuação simultânea ao consumo na praça de alimentação, tudo para oferecer aos visitantes ainda mais tranquilidade do passeio em família.

Horário do Papai Noel

Segunda a sábado, das 13h às 17h e das 18h às 22h.

Domingo e feriado, das 13h às 20h.

Via Vale

