Site do Instituto de Previdência está de cara nova e mais útil

O site do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM está de cara nova! O novo site foi desenvolvido focando no servidor ativo e inativo, usuário final, visando facilitar a experiência de navegação. Para isso foi utilizado um conjunto de técnicas, recursos visuais e programação que tornam o site intuitivo, possibilitando assim explorar rapidamente o sistema e realizar suas tarefas desejadas de forma simples e prática.

Responsividade

Também foi priorizado a característica de responsividade no site, ou seja, o site se encaixa automaticamente em diversos tipos de dispositivos, como computador, celular, tablet, entre outros, assegurando assim uma considerável experiência de navegação aos usuários, independentemente do dispositivo utilizado para acesso ao site.

Atendimento

Aos segurados, exclusivamente por meio dos canais digitais, serão realizados os atendimentos, como consulta ao holerite, consulta ao informe de rendimentos e orientações para aposentadoria.

Os atendimentos presencias, para abertura de processos, serão realizados de segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h, mediante agendamento, através do telefone 3946-4885.



Mais informações

Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM

www.ipsmsjc.sp.gov.br

Com o novo site do IPSM, o atendimento aos aposentados e pensionistas da Prefeitura terá mais facilidades – Foto: Claudio Vieira/PMSJC