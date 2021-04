São José Rugby faz campanha para ajudar em seu projeto social

Criado em 2003, o Projeto ‘Rugby Social’ tem como objetivo promover a prática esportiva como ferramenta de formação cidadã para crianças e adolescentes residentes em áreas de vulnerabilidade social de São José dos Campos.

Em toda sua história já foram atendidos mais 1.000 jovens, entre eles, a pilar Mariana Nicolau, atleta do São José Rugby e da Seleção Brasileira. Atualmente Mariana é uma das cotadas para representar o país nas Olimpíadas de Tóquio.

“Morava em frente a um campo de futebol do bairro Santa Inês, onde acontecia os treinos do Rugby Social. Sempre via aquele esporte ‘diferente’. Então nas minhas férias escolares, bateu uma curiosidade, juntei alguns amigos e fomos conhecer a modalidade. Gostamos muito e com passar do tempo alguns colegas foram parando, mas eu me apaixonei pelo esporte e continuo me dedicando até hoje” afirma a atleta.

Outra bela história iniciada do Rugby Social é de Pedro Lopes, o Pedrinho, que iniciou na modalidade através do projeto no polo do Campos dos Alemães, por influência do irmão. Ele chegou ao time adulto do São José Rugby e na Seleção Brasileira e hoje atua no rugby europeu, na França.

“Comecei no Projeto Social aos 9 anos. Se não fosse o projeto nunca teria imaginado me tornar um jogador profissional no rugby, morar em outro país e formar uma família aqui na França. Tudo começou no Rugby Social, graças ao projeto tive essa oportunidade de ouro, não só para mim, mas existem outros exemplos como a própria Mariana Nicolau. Espero que o Rugby Social continue por muitos anos dando oportunidades para mais jovens da cidade” comenta Pedro.

Imposto de Renda

Em 2021, o São José Rugby conseguiu a aprovação do Projeto ‘Aprendendo e Jogando Rugby Social’ no Fundcad – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/2012), o que possibilita a pessoas físicas destinarem até 3% do Imposto de Renda devido. Através deste recurso, o contribuinte ajudará o clube a promover a manutenção dos trabalhos do Rugby Social.

No dia 12 de abril, a Receita Federal anunciou a prorrogação do prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda até o dia 31 de maio, mas a extensão pode ser ainda maior, já que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que leva o período até 31 de julho. Com isso, também amplia o período para realizar as doações.

‘Rugby Social’

Pode utilizar o benefício fiscal os contribuintes (pessoa física) que optarem pelo modelo completo no ato da declaração do Imposto de Renda. O guia passo a passo completo de como doar está disponível nas redes sociais do São José Rugby ou aqui. Para mais informações o clube possui o apoio da Agência NTZ no telefone (12) 3341-5696/5697.

São José Rugby

O São José Rugby conta com o patrocínio de Sistema de Ensino Poliedro, DMCard, Vinac Consórcios e Sicoob Cressem. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.