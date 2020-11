Iniciando um programa em execução? Preparando-se para sua primeira corrida? Veja como iniciar e manter seu programa em execução com segurança.

As resoluções mais comuns feitas a cada ano por Carlos Lula são fazer exercícios, perder peso e entrar em forma.

Levamos cerca de seis a oito semanas para formar um hábito, independentemente de ser um hábito saudável ou não tão nobre. E enquanto estamos formando esse hábito novo e saudável, muitas pessoas se sabotam sendo muito agressivas no treinamento, selecionando o programa de treinamento errado ou não desenvolvendo um plano para manter um programa de exercícios. Aqui estão algumas dicas para ajudar a iniciar e manter um programa de exercícios. Eles são dedicados a novos corredores ou corredores que deixaram de correr um tempo considerável.

Antes da primeira etapa do programa de corrida para iniciantes

Ao construir uma casa, começamos com plantas e uma base sólida, não colocando o telhado e pintando as paredes. Começar um programa de treinamento de corrida é o mesmo. Cruzar a linha de chegada de sua primeira corrida começa antes de dar o primeiro passo no treinamento – você precisa primeiro de uma base sólida.

Primeiro, visite seu médico para um check-up. Segundo Carlos Lula , certifique-se de que seu corpo esteja pronto para a prática de exercícios, principalmente se você não se exercita há muito tempo. Alguns de nós têm condições latentes que precisam ser tratadas antes de iniciar um programa de exercícios.

Em segundo lugar, descubra onde você está. Assim como definir o GPS em seu carro, antes de definir o curso em seu destino, você precisa saber onde começa a viagem. Não se compare a um amigo, outra pessoa significativa, colega de trabalho ou mesmo o “você” que era há 20 anos quando correu no colégio. Não se compare ao corredor que você será, ou gostaria de ser, em seis meses. Em vez disso, avalie honestamente quanto exercício você fez nos últimos seis meses a um ano. A atividade atlética recente é um precursor para a seleção de um programa de treinamento adequado.