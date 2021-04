Ozires Silva será nome da principal unidade industrial da Embraer e é homenageado com mural artístico em hangar

A Embraer anunciou hoje que o seu principal complexo industrial em São José dos Campos-SP passa a se chamar “Unidade Ozires Silva”. A homenagem é parte das ações realizadas este ano em comemoração aos 90 anos do engenheiro e ex-oficial da Aeronáutica que liderou o grupo de visionários responsável pela criação da companhia em 1969.

O anúncio foi realizado em um evento virtual que apresentou também um mural artístico de 115 m² pintado na parte externa de um dos hangares da companhia, próximo à entrada de visitantes. A obra de arte em 3D com 11,5 metros de altura e 10 metros de comprimento destaca Ozires Silva e o avião Bandeirante, lendário projeto aeronáutico que motivou a criação da Embraer.

Ozires Silva

“É uma honra anunciar a decisão de nomear o nosso histórico complexo industrial para ‘Unidade Ozires Silva’ e transformar a paisagem do local com um imenso mural artístico de grandeza proporcional ao feito do líder que sonhou e realizou um dos mais ambiciosos projetos tecnológicos do Brasil”, disse Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer. “A criatividade, sensibilidade, precisão, ousadia e primor dos profissionais do nosso time de pintura refletem o DNA de inovação da empresa e a união de esforços dos colaboradores que tem no engenheiro Ozires Silva a inspiração maior.”

Foto:Embraer

“Unidade Ozires Silva”

A homenagem é uma iniciativa da Embraer e do Instituto Embraer, responsável pela preservação e promoção da memória da companhia. A criação e execução da arte são da equipe da cabine de pintura de aeronaves, internacionalmente reconhecida pelas figuras realísticas e design criativo que ilustram o exterior das aeronaves de demonstração e ensaio em voo da companhia, e de clientes nos cinco continentes. A atividade contou com a dedicação dos colaboradores Clodoaldo Quintana, Diego dos Santos Costa, Luiz Roberto Tenório de Almeida e Moises dos Santos Costa.

Foto:Embraer

“Unidade Ozires Silva”

A agora “Unidade Ozires Silva” iniciou operação no dia 2 de janeiro de 1970 e foi o local de produção de aeronaves históricas da Embraer como o Bandeirante, Xavante, Ipanema, Xingu, Brasília, Tucano, AMX, a família ERJ-145 e jatos executivos. Atualmente, concentra principalmente as atividades de desenvolvimento, fabricação e suporte dos jatos comerciais da família E-Jets E1 e E2.

Com a expansão da Embraer em múltiplas unidades pelo Brasil e pelo mundo ao longo das últimas décadas, a primeira sede da empresa passou a ser conhecida como “Unidade Faria Lima”, em referência ao nome da avenida principal que dá acesso à fábrica e ao aeroporto de São José dos Campos.

O mural artístico e a nomeação do site se somam a uma sequência de homenagens realizadas este ano em comemoração ao aniversário do engenheiro Ozires Silva, que nasceu em 8 de janeiro de 1931, na cidade de Bauru, no Centro-Oeste paulista.

Foto:Embraer

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Avião Bandeirante