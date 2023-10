São José EC é vice da Copa Paulista 2023

São José EC e Portuguesa Santista fizeram um duelo definido pela garra e dedicação até o final do jogo. O apito inicial no Martins Pereira já deu indícios de que a grande decisão do título da Copa Paulista de 2023 aconteceria sem medir esforços, e teve emoção guardada até o fim, com o gol visitante que igualou o placar em 2 a 2 e deu a conquista inédita ao time da cidade de Santos.



No primeiro dos dois confrontos, que aconteceu no estádio Ulrico Mursa, em Santos, o time da Baixada havia conseguido uma vantagem mínima de 1 a 0 no sábado passado (7), precisando apenas de um empate para se sagrar campeão inédito, que de fato se concretizou.





Copa Paulista de 2023

O embate no Martins Pereira começou ligado desde o primeiro minuto. Logo quando a primeira volta no relógio se completou, a bola sobrou na última linha de defesa do São José, pipocando na frente do zagueiro Caio César. Desconcertado, ele não serviu um bom passe para Abreu, que acabou errando na hora de chutar a bola para longe. De quebra, Franco aproveitou a falha e soltou o pé da entrada da área, acertando a quina da rede e abrindo o placar passados 81 segundos de jogo.

São José EC

Precisando de dois gols, o time de São José dos Campos saiu mais para o jogo e pressionava com bastante perigo. Primeiro em um cruzamento rasante de Pedro Favela, que quase achou Serafim na segunda trave, e depois com Heitor Roca, que fez bela triangulação na esquerda e cruzou bem para Rodrigo Andrade, que ajeitou uma bola difícil e bateu, mas Wagner Coradin estava lá para jogar para escanteio, mais uma vez com uma ótima intervenção.

O São José até chegou a empatar quando Serafim fez jogada individual e cruzou. A defesa rebateu para frente e a bola atingiu o rosto de Rodrigo Andrade. Na sobra, Rafael Tanque fez um movimento bonito para marcar um gol de voleio, mas estava em posição de impedimento, e o jogo foi retomado ainda com o placar de 1 a 0.

Com 40 minutos de jogo mais uma vez os mandantes chegaram, e de novo na jogada individual de Serafim. O jogador cortou a marcação e acabou sendo derrubado por Michel, pênalti a favor do time que vestia azul. Para a cobrança foi Rafael Tanque, finalizando no canto esquerdo rasteiro do goleiro, que caiu do outro lado, igualando o placar em 1 a 1 minutos antes do apito final da primeira metade.

Bastaram três minutos depois do empate para em disputa de bola com Tanque, o zagueiro Flávio Boaventura, que já tinha amarelo, deixar o braço no rosto atacante e ser expulso de campo, deixando a Portuguesa com apenas um gol de vantagem e um jogador a menos em campo.

O cenário do segundo tempo começou como previsto, com o São José jogando com a posse da bola, e a Portuguesa Santista fazendo o que podia para se defender. Com cinco minutos, Rodrigo Andrade cobrou uma falta da esquerda com força e fechada, mas Wagner caiu bem espalmando pra fora.

Fazendo uma grande partida, saiu dos pés de Serafim a jogada do segundo gol. Pela esquerda, o atacante tabelou com Heitor Roca, que cruzou na área. Na bola rebatida, Serafim finalizou torto, mas acabou servindo de assistência para Rafael Tanque, que apareceu no segundo pau e virou o jogo, marcando seu sexto gol na competição aos 11 minutos.

A grande chance da Portuguesa Santista de voltar a frente do placar agregado mais uma vez foi aos 25 minutos, quando Kaio Cristian cobrou escanteio com efeito e encontrou a cabeçada de Anderson Magrão. A bola fez um movimento encobrindo o goleiro, mas Léo Pereira estava do lado do poste para afastar o perigo.

Minutos depois, Léo Santos fez boa jogada na intermediária, e depois de entortar o volante Gustavo Nicola, acabou recebendo uma entrada por trás. O meio-campista do São José acabou recebendo o segundo cartão amarelo, e tendo que deixar o campo, igualando o número de atletas mais uma vez.

Os minutos finais foram de muito esforço e muito cansaço, já que os atletas já estavam desagastados devido o ritmo pesado durante os primeiros 80 minutos. Aos 47, a Portuguesa levantou a bola na área e viu a bola sobrar próxima do goleiro Luis Augusto, mas ele não teve domínio e acabou devolvendo ela para a pequena área, onde Caio César tentou afastar e ela explodiu na sola de Jean Henrique, indo direto para o fundo da rede, no gol que deu o título inédito ao clube da baixada.

Em sua nona participação na história da Copa Paulista, a Portuguesa Santista passou por muitos momentos de drama, mas conseguiu conquistar o título inédito graças ao empate no Martins Pereira, vencendo o primeiro título depois da conquista de 2016, quando foi campeão da Bezinha.

Desta forma, o time da Baixada Santista agora escolhe entre disputar o Campeonato Brasileiro da Série D de 2024 ou a Copa do Brasil, com a vaga na competição restante cedida ao São José, vice-campeão.

