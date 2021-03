Cidade de Cotia recebe 1ª Drogaria COOP e 64ª unidade da rede

Amanhã (10 de março), a cidade de Cotia ganhará a primeira Drogaria Coop e a 64ª da rede. Localizada na Rodovia Raposo Tavares, 23.033 – Granja Viana, esta unidade compõe o total de 23 drogarias geridas pela Coop dentro das galerias do grupo Big, além de seguir a proposta de levar saúde e qualidade de vida a um número cada vez maior de cooperados e clientes.

Com horário de funcionamento de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados, das 8h às 21 horas, esta drogaria disponibilizará cerca de 8 mil itens – entre medicamentos, dermocosméticos, higiene e beleza, medicamentos com preços populares, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado (3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de saúde).

Drogarias Coop

As Drogarias Coop compõem uma das frentes de negócio da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. As 64 drogarias estão localizadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba, Tatuí e, agora, em Cotia. Já o negócio supermercado possui 31 lojas, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo, Barueri e Cotia.

Cotia recebe 1ª Drogaria COOP

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade. Mais informações em https://www.portalcoop.com.br/.