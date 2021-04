Fiscalização inova com uso da ferramenta GeoSanja

O sistema GeoSanja, ferramenta da Prefeitura de São José dos Campos que disponibiliza grande parte dos dados existentes no banco de dados geográficos do município, tem contribuído para facilitar e agilizar as ações fiscais do DFPM (Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais).

Prefeitura de São José dos Campos

Os agentes têm acesso pelo computador ou celular às imagens georreferenciadas e informações sobre imóveis espalhados por toda a cidade, o que possibilita a verificação de eventuais irregularidades sem necessidade de vistorias ‘in loco’.

Com a nova ferramenta tecnológica, são executadas fiscalizações de mato alto, sujeira e despejo irregular de entulhos e lixo em terrenos particulares, entre outras.

GeoSanja

É um complemento ao trabalho executado diariamente nas ruas e é feito em parceria com a Seurbs (Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade), responsável pelo gerenciamento do GeoSanja.

A utilização do novo sistema gera economia de recursos e permite o direcionamento das equipes para outros serviços, otimizando as ações do DFPM.

Atendimento à população

A implantação do GeoSanja acelerou ainda o atendimento de reclamações e denúncias feitas pela população por meio da Central 156 (telefone, site e aplicativo).

Apenas no primeiro trimestre de 2021, foram efetuadas 1.118 notificações para limpeza de terrenos particulares, quase a mesma quantidade de todo o ano de 2020 (1.379) e de 2019 inteiro (1.796).

Imagem de satélite de São José feita pelo Geoeye 01; GeoSanja otimizou trabalhos do DFPM – Foto: Divulgação