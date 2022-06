Como abrir um sofisticado bistrô à la carte?

Precisa de ajuda para montar o seu bistrô à la carte? As dicas que você procura estão aqui!

O food service é um ramo muito promissor, no entanto, é preciso ter em mente que o trabalho duro fará parte do seu dia a dia. Afinal, será preciso contratar uma boa equipe — mesmo que pequena — para dar conta da demanda e da administração do negócio.

Um sofisticado bistrô à la carte, por exemplo, exige investimento em infraestrutura, produtos de qualidade, mão de obra qualificada, etc. Você sabe como planejar a abertura desse tipo de empreendimento?

Se a resposta é não, não se preocupe, pois estamos aqui para te ajudar. Entenda agora o que deve ser considerado na hora de abrir esse tipo de negócio.

Desenvolva um cardápio atrativo

O primeiro passo é pensar em um cardápio realmente atrativo para o seu público. De início, ele pode ser pequeno, a fim de economizar um pouco nos ingredientes para a sua produção. Porém, ele deve ser bem segmentado para atender aos desejos dos seus potenciais clientes. É claro que, com o passar do tempo, você pode ampliar as opções do cardápio de acordo com a demanda do seu bistrô.

No entanto, independentemente dos ingredientes escolhidos, o cardápio precisa ser atrativo e gostoso para atrair e fidelizar os clientes. Nesse momento, é interessante caprichar nas fotos dos pratos. Se possível, contrate um profissional para tirar essas fotos e editar as imagens.

Seja inovador

Oferecer mais do mesmo não é uma proposta que os clientes esperam. Nesse momento, é importante fazer uma pesquisa de mercado para entender os desejos dos seus consumidores e como os seus concorrentes trabalham para, então, criar o seu diferencial competitivo.

Vale destacar que a inovação pode estar ligada à maneira como os clientes são atendidos ou aos processos da rotina do bistrô, por exemplo.

Prepare sua cozinha

A cozinha é um dos principais ambientes de um bistrô. Por essa razão, ela precisa estar muito bem preparada para que o trabalho flua perfeitamente. Aqui, é preciso levar em consideração utensílios e equipamentos a serem usados e os profissionais que trabalharão dentro da cozinha.

Outro ponto de suma importância é a hierarquia da cozinha. Definir esse aspecto é essencial para evitar desentendimentos e confusões. Dessa forma, é possível executar fielmente a produção dos pratos sem correr riscos de alguma coisa dar errado e prejudicar a experiência do cliente.

Ofereça treinamento à equipe

Uma equipe bem treinada ajudará a cativar seus clientes. Afinal, ninguém gosta de chegar a um lugar para comer e ser mal atendido, certo? Ou pior: chegar com fome em um restaurante e comer algo ruim.

Tudo deve ser muito bem pensado dentro de um bistrô à la carte, desde o chefe de cozinha até os responsáveis pela limpeza do ambiente. O garçom, por exemplo, precisa estar sempre atento para não ter problemas com pedidos perdidos ou esquecidos, confusões na hora de servir, etc.

Portanto, ofereça treinamentos à sua equipe para que ela seja capaz de cativar os clientes e garantir a eficiência de todos os processos dentro de uma cozinha.

Dê atenção especial ao ambiente

A arquitetura do ambiente do seu bistrô também deve ser pensada com o intuito de facilitar a movimentação dos clientes e, principalmente, da operação da sua equipe. O conforto, por exemplo, não pode ser deixado de lado, portanto, além de bem planejado, os móveis precisam trazer comodidade para que o consumidor relaxe e aprecie o cardápio.

Na decoração, você pode contar com a ajuda de arquitetos para entregar a melhor experiência aos seus clientes, valorizando o seu produto e, consequentemente, aumentando a sua margem de lucro.

Agora você já sabe o que considerar na hora de montar um bistrô à la carte. Tome nota de todas as dicas deste artigo e lembre-se de dar uma atenção especial à sua gestão financeira. Dessa forma, é possível montar um negócio sustentável e de sucesso.

Imagem de Karolina Grabowska por Pixabay