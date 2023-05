FESTA DA TOCO com os DJs Ricardo Crunfli, Vadão e Cadico. Show especial com Mamonas Diet Music

O Vale do Paraíba recebe a Festa Toco que está em turnê de 50 anos pelo Brasil para relembrar a casa que era referência nos anos 70, 80 e 90. Com uma mega estrutura de som, luz e audiovisual que vai fazer você voltar ao passado e dançar ao som dos DJs Ricardo Crunfli, Vadão e Cadico, que comandaram a casa que marcou gerações, e um show especial com Mamonas Diet Music, que traz o repertório completo com aproximadamente 20 músicas, fiéis aos originais. Parte do figurino e instrumentos utilizados nos shows foram gentilmente cedidos pelos familiares dos Mamonas.

A festa acontece no próximo dia 03 de junho a partir das 21h no Palácio Sunset em São José dos Campos (classificação 18 anos). Os convites já estão à venda a partir de R $40, através: https://www.ingressos10.com.br/Evento/Detalhes?id=288&empresaId=62 e pontos de venda pontos fixos (serviço).

“Será uma noite especial. Vamos reviver onde já dançamos rock, disco e black music nos anos 1970, new wave e rock Brasil anos 1980 e house, acid house e jungle anos 1990 essa é a Toco”, comentou Dodo Minas da Dvulga Eventos.

História:

No início da década de 1970 na periferia de São Paulo, jovens passeiam pelas calmas ruas de um bairro que mais parece uma pequena cidade do interior, com apenas um mercado, uma farmácia e sua indefectível praça, que abrigava um antigo cinema. Suas roupas e visual são típicos da juventude de 1972, cabelos longos, sapatos plataforma, calças boca de sino, muitas estampas florais e coloridas.

Festa Toco

Na época de funcionamento, A Toco, sempre foi conhecida por ter equipamentos de ponta em suas instalações, fossem os toca-discos, amplificadores, luzes, telões ou qualquer novidade que aparecesse no mercado.

Passaram por lá dezenas de grandes DJs, como Ricardo Guedes, Gregão, Andy, Grace Kelly Dum, Barney, Badinha, Julinho Mazzei, Julião e tantos outros.

Tudo sob o comando dos DJs Vadão, Cadico e Ricardo Crunfli tocando os hits que marcaram época na pista de uma das mais importantes casas noturnas do Brasil. Hoje, os três criaram a Festa Toco que é vem percorrendo todo Brasil para comemorar os 50 anos da casa que fez sucesso nos anos 70,80 e 90.

FESTA DA TOCO com show especial do Mamonas Diet Music

Data: 03 de junho ( Sábado)

Horário: 21h

Palácio Sunset

Local: Palácio Sunset (R. Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, 1152 – Jardim Limoeiro, São José dos Campos – SP)

Convites: A partir de R$ 40

Pontos de vendas:

https://www.ingressos10.com.br/Evento/Detalhes?id=288&empresaId=62

Em São José dos Campos:

NATURAL VALLE – Centro – Shopping Jd. Oriente – Atacadão ValeSul – Tauste Colinas – Jd. Aquarius – Carrefour – Vila Ema.

BOTECO 80 – Vila Ema – Jd. Satélite

IMPERATRIZ LUXOS – Centro

MOAH AÇAI – Jd. Esplanada – Jd. Satélite – Vista Verde

Em Taubaté

BOTECO 80 – Pça Gel. Julio Marcondes

DP COUNTRY – Centro

Em Jacareí

PIT STOP CERVEJARIA

Em Caçapava

ARTROCK – Centro

Em Caraguatatuba

IMPERATRIZ LUXOS – Centro

Foto:Divulgação