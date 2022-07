São José ganha prédios eficientes com fazenda solar e pontos de recarga para carros elétricos em todas as vagas

CONSTRUTORA PATRIANI segue linha sustentável e lança dois empreendimentos de alto padrão com soluções inteligentes e inovações que garantem captação de energia limpa e reutilização de água da chuva

A CONSTRUTORA PATRIANI se estabeleceu no setor de médio e alto padrão tecnológico, construindo apartamentos com soluções inteligentes e eficientes. Aderindo ao conceito de construção sustentável, no próximo dia 25, a companhia lança dois novos projetos na Vila Ema, o EPIC e o MIRAI. Com os novos empreendimentos, a PATRIANI chega a três projetos em São José dos Campos, que recentemente recebeu a certificação de primeira Cidade Inteligente do Brasil, premiação concedida pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Valter Patriani, CEO da CONSTRUTORA PATRIANI

“Um dos critérios que fizeram São José ser premiada a cidade mais inteligente do país foram as iniciativas sustentáveis. O que mostra que estamos alinhados, já que a sustentabilidade faz parte da essência da PATRIANI. Assim conseguimos oferecer prédios inteligentes, eficientes e atualizados para o futuro”, destaca Valter Patriani, CEO da CONSTRUTORA PATRIANI.

Nos dois empreendimentos, a companhia oferece uma plataforma de soluções baseadas no uso consciente de energia, como fazenda solar no topo dos prédios, pontos de recarga para carros elétricos em todas as vagas, elevador com tecnologia regenerativa, gerador para áreas comuns e pontos estratégicos dos apartamentos, além de consumo racional com a captação e armazenamento da água da chuva, sistema padrão nos prédios da PATRIANI.

Tudo isso, sem deixar de lado elementos tecnológicos e diferenciais para automatização de ambientes, como portas de entrada dos apartamentos com fechaduras biométricas, tomadas com entrada USB nas suítes e nas salas e janelas com persianas de enrolar 100% blackout automatizadas por controle remoto.

“A PATRIANI sabe que a relação das pessoas com o lar está em constante transformação. Por isso, nosso objetivo não é apenas proporcionar um lar, mas sim um lar com inovações que atendam às necessidades de toda família”, falou Valter.

MIRAI PATRIANI

Localizado na Rua Ipiranga, nº 125, na Vila Ema, o MIRAI PATRIANI terá uma torre única de 24 andares e 80 apartamentos de 87m2, incluindo hobby box nas garagens. Serão duas suítes mais lavabo e varanda com churrasqueira a carvão integrada à cozinha, que será separada da área de serviço. O apartamento ainda conta com um quintal aberto.

EPIC PATRIANI

Com três suítes e apartamentos de 152m², incluindo hobby box na garagem e mais 3 vagas demarcadas, o EPIC PATRIANI será construído na Rua José Francisco Alves nº 163, também na Vila Ema, e será uma torre de 15 andares e 60 apartamentos. Todos com vista dupla. Além disso, será o primeiro prédio de São José dos Campos com ventilação cruzada, com todos os apartamentos com duas varandas na sala.

Os dois projetos também contam com diferenciais que prometem facilitar a vida dos moradores como beach arena, espaço uber, delivery room e coworking, além de área de lazer completa.

O primeiro prédio da PATRIANI em São José, também na Vila Ema, foi o ALLURE, que está com 5% das obras finalizadas e tem previsão de entrega para agosto de 2024. Com 72 unidades de três quartos, sendo duas suítes, o edifício teve sua comercialização total em apenas 70 dias após seu lançamento.

PATRIANI

A CONSTRUTORA PATRIANI nasceu no Grande ABC e atua no desenvolvimento de empreendimentos comerciais e residenciais no Grande ABC, São Paulo e cidades como Atibaia, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, no Interior de São Paulo, oferecendo segurança e acabamentos de qualidade para que seu imóvel se mantenha atual e com excelente valor de locação e revenda.

Ao longo dos anos, a PATRIANI já entregou 17 prédios e comercializou mais de 4000 unidades, validando e elevando ano a ano o seu crescimento.

A dedicação em criar prédios com alto padrão tecnológico, com diferenciais inovadores que se destacam no mercado imobiliário, já rendeu à construtora o tetracampeonato do Master Imobiliário, o “Oscar” da construção civil brasileira, com cases ousados e premiados por suas ações de marketing e comercialização de grandes sucessos.

O talento na criação de projetos inovadores coloca a PATRIANI entre as 100 maiores construtoras do Brasil, de acordo com o Ranking ITC, além de ter conquistado certificações importantes como o selo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat), regulamentador nacional de produtos e serviços, e o ISO9001/2015, norma internacional de sistema de gestão da qualidade (SGQ).

Um dos pilares de crescimento da PATRIANI é consolidar seus procedimentos de modo similar às boas práticas das companhias de capital aberto, mesmo sendo uma companhia de capital fechado. O propósito é ter o nível de governança e compliance dessas empresas em todas as frentes ESG (Environmental, Social and Governance).

Comprometimento e qualidade são os marcos que diferenciam a construtora, refletindo em um dos menores estoques do estado de São Paulo, inclusive.