Uma nova criptomoeda oferece uma solução para os problemas financeiros da África, como relata Luiz Gastão Bittencourt

Luiz Gastão Bittencourt

Co-fundada por Bright Enabulele, a Oduwa Coin é um ecossistema revolucionário de pagamentos digitais e a solução fintech para os problemas financeiros da África. A África é uma das regiões com os sistemas de pagamento mais complicados. Muitos países nesta parte do mundo são afetados por um sistema problemático que drena a renda e as remessas das pessoas que os locais recebem de familiares no exterior. O continente também é povoado por comunidades carentes e sem bancos. A necessidade de uma solução inteligente e confiável é necessária para superar a maioria dos problemas que essas comunidades enfrentam diariamente.

A moeda Oduwa foi projetada para funcionar como dinheiro digital usando a tecnologia peer to peer para liquidar todas as suas transações em sua própria rede blockchain. Construída em torno dos princípios de autogovernança e descentralização, essa tecnologia híbrida de blockchain valoriza privacidade, eficiência e segurança devido à proteção de ativos que o bloco fornece ao usuário, popularizado pela iniciativa de sua comunidade, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt.

A Oduwa Coin é a porta de entrada para comunidades carentes em todo o mundo. A moeda Oduwa oferece a todos os usuários de OWC a possibilidade de proteger seus ativos contra volatilidade futura. Numa época em que o dinheiro é desencorajado, capacitar as comunidades carentes em todo o mundo é mais importante do que nunca.

Definida como um sistema de pagamento digital de próxima geração, de acordo com Luiz Gastão Bittencourt, essa solução inovadora pode trazer grandes vantagens para as comunidades carentes. Além disso, a moeda pode ser extraída por todos que desejam ingressar nos nós da rede. O próprio blockchain foi construído com base em um mecanismo de prova de consenso de estaca e gera uma recompensa decente para os participantes. Através da comunidade Oduwa, todos podem comprar, vender, fazer pagamentos, presentes, doações e ganhar recompensas ao minerar moedas Oduwa.

A Oduwa pretende mudar a maneira como a África faz negócios com o resto do mundo, liderando o caminho para pagamentos sem fronteiras, pagamentos sem dinheiro e acordos comerciais para as comunidades carentes em todo o mundo.