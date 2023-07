Como cada geração investe seu dinheiro?

Conhecimento sobre finanças e fatores externos definem a forma como cada geração investe

A educação financeira é um dos temas mais debatidos no Brasil. Isso se reflete no modo como cada geração investe dinheiro. O conflito entre gerações e os fatores externos, como crises econômicas, crises sanitárias ou mudança de moeda nacional, impactam no comportamento de cada geração em relação ao dinheiro.

Aqui, vamos mostrar com base em dados como cada geração investe o próprio dinheiro e quais são os fatores mais importantes para cada um em relação às finanças. Hoje em dia, com a transformação digital em curso, é comum vermos como cada geração se comporta em relação a investimentos. Assim, observa-se que muitos estão na busca por soluções financeiras mais vantajosas, como criar conta em bancos digitais para investir.

O estudo Raio-x do Investidor Brasileiro realizado anualmente pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), na edição de 2021, buscou analisar como cada geração investe dinheiro. Confira mais detalhes abaixo.

Geração Z (nascidos em meados da década de 1990)

Segundo a pesquisa, os investidores da geração Z investem por meios digitais, utilizando os aplicativos de suas corretoras e bancos para realizar investimentos. Buscando formas de aplicar o próprio dinheiro, as pessoas da geração Z procuram acompanhar o mercado financeiro por meio de sites e influenciadores especializados no tema.

Formada de jovens com amplo acesso à informação e à tecnologia, os jovens da geração Z são muito ativos em plataformas digitais e estão sempre antenados sobre as novidades. Para eles, a principal vantagem é ter mais segurança ao guardar dinheiro, conseguindo montar uma reserva financeira, aplicando em ativos que tenham menor risco e bom potencial de retorno.

Uma característica que afeta os investimentos da geração Z é a diminuição no percentual de renda. A geração é formada por jovens que estão engrenando no mercado de trabalho e passaram por uma crise econômica e uma pandemia recente, o que impactou fortemente a questão de renda.

Com isso, na comparação com gerações mais velhas, a geração Z tem um menor potencial de investimentos, já que ganha menos e tem mais dificuldade em se manter no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, 58,3% dos jovens da geração Z não conseguem poupar dinheiro.

Millenials (nascidos entre as décadas de 1980 e 1990)

Os millenials também são uma geração que está se adaptando aos investimentos. Essa geração tem mais conhecimento em investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto e os fundos de investimentos. A preferência por renda fixa reflete no impacto da alta da Selic nos últimos anos, o que potencializou os rendimentos de ativos como títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs.

Mesmo que também invistam em ativos de maior risco como ações, os millenials têm mais cuidado com as finanças do que a geração Z, com isso acabam preferindo a segurança da renda fixa a se arriscar na renda variável.

Geração X (nascido entre as décadas de 1960 e 1980)

A geração X conhece o mundo dos investimentos, mas em sua maioria não investe. Essa geração ainda tem preferência pela poupança, o que reflete na busca por segurança e na situação econômica do país nas décadas de 1980 e 1990, marcada por diversas mudanças impactantes para o consumidor.

No Brasil da década de 1990, que saiu da hiperinflação após o Plano Real, a geração X foi a que lidou com os bons rendimentos da poupança nos anos seguintes e, por isso, tem muito apreço a esse tipo de investimento. Outra característica dessa geração é que ela investe com base em conselhos, sendo assessorados por gerentes de bancos na hora de investir.

Baby boomers (nascidos no pós-guerra, entre as décadas de 1940 e 1960)

Os baby boomers são as pessoas que possuem mais de 50 anos e nasceram em um mundo analógico, que tinha um sistema financeiro pouco desenvolvido. Por isso, muitas pessoas dessa geração não investem ou sabem muito pouco sobre investimentos.

Pelas suas próprias características, a maioria dos baby boomers aproveitou a renda para investir em ativos físicos, como imóveis. Assim como a geração X, os baby boomers preferem investir em ativos mais seguros como a poupança e outros títulos de renda fixa.

Portanto, cada geração possui um perfil de investimentos que está atrelado aos seus valores e fatores externos de sua época. Dessa maneira, cada um investe de uma forma e busca aliar segurança com bom potencial de retorno. O estudo também deixa claro a necessidade da educação financeira para novas gerações, visando amplificar a visão dos brasileiros sobre investimentos.

