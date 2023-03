Qual o score mínimo para cartão de crédito? Saiba agora!

Muitas pessoas não sabem qual o score mínimo para cartão de crédito e também não sabem quais práticas adotar para aumentá-lo. O ideal é entender como essa pontuação funciona e como aumentá-la para ter mais facilidade na hora de pedir por crédito e evitar ficar com o nome sujo.

Ter um bom controle da vida financeira antes de pensar em um ótimo cartão de crédito com limite elevado é o recomendável. Dessa forma, você conquistará o que almeja sem dificuldades, mas com o conhecimento de ter controle e evitar gastos desnecessários. Veja aqui tudo relacionado sobre o assunto!

Como funciona o score de crédito?

Score significa “ponto”, na tradução do inglês, e funciona de modo a auxiliar empresas e bancos a entenderem o perfil de cada pessoa e saber se são transparentes ou inadimplentes. Ou seja, pessoas que não pagam pelos débitos que possuem são tidas como mau pagadoras.

Instituições financeiras e varejistas consultam os perfis de todas as pessoas que solicitam crédito para as analisarem. Afinal, a credibilidade é um aspecto crucial em uma análise de crédito, sendo que quanto melhor, mais chances de conseguir uma boa proposta com condições vantajosas.

E o score de crédito é um dos fatores avaliados nessa análise. Por isso, quanto mais alto for a sua pontuação, maiores as chances de ter a concessão do cartão de crédito dos sonhos.

A pontuação varia entre 0 a 1000. Os valores de 0 a 300 são considerados muito baixos, ou seja, muito baixas as chances de concessão de crédito. Já entre 301 a 500, são classificados como baixas as probabilidades. Entre 501 a 700 são boas. E excelentes variam entre 701 a 1000.

O score mínimo para um cartão de crédito

Não sabe mesmo qual o score mínimo para cartão de crédito? Com uma pontuação maior que 350 já é possível conseguir um, nas instituições financeiras. Mas, talvez tenha taxas altas e um limite baixo.

É necessário entender que quanto maior esse número, melhores as chances de conquistar o cartão e você corre menos riscos de ser reprovado durante a análise. Uma pontuação classificada como excelente, as chances de conquistar um cartão com taxas baixas e limite alto são muito maiores.

Porém, isso pode variar muito de uma instituição financeira para outra, já que cada uma possui suas próprias política interna de análise de crédito, e também há outros fatores avaliados.

Se você mantém as contas pagas em dia, atua sempre com transparência e nunca deixa atrasar nada, as empresas entendem que você é uma pessoa comprometida. Este tipo de perfil é ideal para as financeiras no geral, pois há confiabilidade e certeza do retorno do investimento realizado por elas ao lhe conceder o crédito.

Além disso, você tem a chance de conquistar benefícios ao longo do tempo, conforme pagar em dia a sua fatura. Neste caso, pode-se ter aumento do limite, sendo uma conquista agradável e que com certeza faz muita diferença.

Como descobrir meu score antes de solicitar um cartão de crédito?

Para consultar o seu score, é necessário acessar a plataforma de birôs de crédito, como a Serasa. Precisa também criar a sua conta e fazer o login e, logo na página inicial, você verá o número que representa a sua pontuação, que pode estar no verde, amarelo ou vermelho, com uma pontuação entre 0 a 1000. Ficou interessado? Descubra o seu Serasa Score gratuitamente aqui!

Como aumentar o score de crédito e as chances de ser aprovado?

Se você não sabe como aumentar o score, o ideal é investir um tempo extra para estudar as maneiras de ser aprovado e evitar uma recusa. Com boas dicas você entenderá o que fazer para conseguir a aprovação que tanto deseja. Para te ajudar, separamos essas dicas para você. Veja!

Pague todas suas contas em dia

O ato de pagar as contas sempre em dia faz com que o seu score aumente aos poucos e faça com que as empresas vejam que você se mantém em dia desde o mais básico.

Contas de energia elétrica, água, imposto/aluguel, internet e plano pós-pago para celular são alguns dos débitos mais comuns que carecem de atenção. Pois, também são considerados nessa pontuação.

Se você pedir pelo cartão de crédito, o mais recomendável e ideal a ser feito, é investir em pagar o máximo do limite da fatura ao invés do mínimo. Pague no período correto ou antecipadamente se houver possibilidade. Evite deixar atrasar e cuidado para não esquecer de quitar mais um boleto.

Para evitar este problema comum, mas recorrente, você pode fazer o planejamento em planilha no Excel.

Busque limpar o nome renegociando dívidas

Limpar o nome é uma questão que, para muitas pessoas, é complexo devido aos altos valores cobrados. E não tem jeito, é necessário juntar dinheiro.

Para isso, é imprescindível realizar um controle do orçamento para verificar as oportunidades para economizar e poder juntar dinheiro para quitar as dívidas. No decorrer dos meses, você terá eliminado tudo o que estava em aberto e estará, mais uma vez, com o nome limpo.

Uma dica crucial é buscar renegociar as dívidas em atraso por primeiro, já que acumulam muitos juros e o valor total pode ser exorbitante. Entre em contato com o credor e tente realizar um bom acordo para quitar todos os débitos quanto antes, solicitando um desconto nos juros e um prazo adequado.

Sempre atualize seus dados nos birôs de crédito

Para manter os dados atualizados, opte por modificá-los em todos os birôs de crédito. Dessa forma, quando for necessário consultar, as empresas terão facilidade em te encontrar. É uma atitude que demonstra plena transparência e faz com que lojas e bancos se sintam confortáveis de oferecer serviços e vantagens a você.

Faça o Cadastro Positivo

O Cadastro Positivo é uma maneira de bancos e lojas entenderem melhor como funciona o seu perfil. Ou seja, eles verificam se você é um bom pagador, se nunca deixou nenhuma conta atrasar e se quita os débitos sempre em dia, ou antes, do vencimento.

Cada uma das características faz muita diferença a estas empresas, portanto é um método de aumentar o score e conquistar um crédito maior e sem complicações.

Solicite crédito ao mercado somente quando necessário

Não faça a solicitação de um crédito após ter pedido por outro. Isto faz com que as empresas e bancos vejam que você solicitou por mais de duas análises e pode comprometer o resultado de ambas.

Opte por evitar fazer isto em um período de 30 a 90 dias, que é quando as consultas ficam disponíveis às empresas e bancos. Caso peça muitas solicitações, você pode demonstrar instabilidade financeira, prejudicando sua credibilidade.

Agora que você tem noção do score mínimo para cartão de crédito, saiba que estes conhecimentos farão diferença em sua rotina. No entanto, lembre-se que por mais que se tenha um ótimo score e nome limpo, as empresas podem não dar um limite por fatores específicos, como a renda disponível.

