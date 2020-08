Nubank anuncia função Resgate Planejado que garante rendimento acima de 100% do CDI

O Nubank inicia testes da funcionalidade Resgate Planejado, que vai permitir rendimentos mais altos para clientes que agendarem o resgate de seus depósitos. Atualmente, todos os depósitos feitos na conta do Nubank já têm um rendimento de 100% do CDI com liquidez imediata. Agora, será possível escolher uma data – vinculada à taxa de rendimento – para resgatar o dinheiro guardado em troca de maiores ganhos.

“Guardar Dinheiro”

A novidade estará disponível dentro da função “Guardar Dinheiro”, lançada em 2019. Não há um valor mínimo para depósitos e as operações podem ser feitas 24 horas por dia, sete dias por semana. Os depósitos feitos em Resgate Planejado têm a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos por CPF de até R$ 250 mil.

Nesta fase de teste, o rendimento pode chegar a 118% do CDI em dois anos, com taxas que podem variar a depender das condições de mercado. O cliente poderá optar por resgatar seus recursos em diferentes prazos a serem contados a partir da data de depósito.

Resgate Planejado

“As opções disponíveis no mercado para guardar dinheiro são extremamente complicadas. O Resgate Planejado é uma solução simples, segura e totalmente adaptável à realidade e planejamento financeiro de cada cliente. É mais um exemplo do compromisso do Nubank de descomplicar a vida das pessoas para que elas tenham total controle sobre suas vidas financeiras e consigam realizar seus planos”, afirma David Vélez, CEO e fundador do Nubank. “A ideia é que, quanto mais tempo seu dinheiro ficar guardado, maiores serão os ganhos”, diz.

100% do CDI

Para usar a nova funcionalidade, basta entrar na opção Guardar Dinheiro dentro da conta do Nubank, separar o valor que deseja guardar e escolher a data para resgate entre as opções disponíveis. Os depósitos feitos na conta do Nubank e na opção Guardar Dinheiro na opção Disponível a qualquer momento continuam rendendo 100% do CDI e têm liquidez diária – ou seja, podem ser movimentados a qualquer momento.

Por enquanto, a versão para testes do Resgate Planejado estará disponível para alguns membros da NuCommunity, comunidade online do Nubank. A expectativa é que, em breve, a novidade passe a ser disponibilizada para toda a base de clientes do banco digital.

Nubank

Considerado o maior banco digital independente do mundo, o Nubank foi fundado há 7 anos no Brasil e hoje tem 25 milhões de clientes. A fintech lançou seu primeiro produto em 2014, um cartão de crédito sem anuidade gerenciado inteiramente por um aplicativo móvel. Hoje, o cartão é usado por mais de 13 milhões de usuários. Em 2017, o Nubank também lançou seu programa de benefícios, o Nubank Rewards, e sua conta digital, utilizada atualmente por mais 20 milhões de brasileiros. No ano passado, a empresa lançou seu serviço de empréstimo pessoal e sua conta PJ, além de dar os primeiros passos na sua expansão internacional. O Nubank possui escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina) e Berlim (Alemanha). Saiba mais em www.nubank.com.br.