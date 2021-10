São José empata com Red Bull Bragantino e está na final da Copa Paulista Feminina

Meninas da Águia aguardam o vencedor do confronto entre Palmeiras x Taubaté

O São José Futebol Feminino está na final da Copa Paulista! A equipe joseense empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1 na tarde deste sábado, 30, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A volante Larissa Vasconcelos marcou para a equipe joseense, aos cinco minutos do primeiro tempo; as bragantinas empataram com Luana, aos oito minutos da etapa complementar.

Agora, as Meninas da Águia esperam o vencedor do confronto Palmeiras x Taubaté, que jogam neste domingo, 31, em Vinhedo.

O JOGO

Apesar da vantagem conquistada na partida de ida, em Jarinu, por 3 a 1, o São José buscou o empate desde o começo da partida. Logo aos cinco minutos, Larissa Vasconcelos cobrou escanteio, a bola encobriu a goleira e foi parar no fundo das redes, abrindo o placar para as Meninas da Águia e aumentando a vantagem. Após o gol, a equipe joseense seguiu ofensiva. Verena teve a oportunidade de marcar o segundo gol, mas parou na goleira. Aos 32 minutos, em sequência de ataques do time, Vitória Calhau e Juju também finalizaram, mas novamente a goleira praticou duas defesas.

Red Bull Bragantino

Na volta para o segundo tempo, o São José administrou o resultado e a vantagem. Porém, o Red Bull Bragantino foi ao ataque para buscar a vitória, mas a defesa joseense se sobressaía. Aos oito minutos, porém, Luana empatou, de cabeça. O jogo ficou movimentado, com as duas equipes indo ao ataque. O Red Bull Bragantino tentava na bola parada, mas o setor defensivo afastava o perigo. No final da partida, Evellyn avançou até a grande área e chutou cruzado, mas a bola passou perto da trave.

Meninas da Águia

São José Futebol Feminino

O São José Futebol Feminino conta com os patrocínios da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio do Hospital Orthoservice e Agência Maxx Sports. O projeto é uma realização da Prefeitura de São José dos Campos.

Copa Paulista

Pelo terceiro ano consecutivo, as Meninas da Águia disputam a Copa Paulista. Em 2019, quando Vinhedo foi sede da competição, o São José terminou na terceira colocação, vencendo o Juventus-SP por 2 a 0. No ano passado, a equipe joseense disputou as semifinais, mas foi superada pelo Santos nos dois confrontos.

Retrospecto do São José na Copa Paulista:

2019:

Semifinal – São José 0 x 2 Palmeiras – Estádio Nelo Bracalente – Vinhedo-SP

Semifinal – Palmeiras 1 x 1 São José – Estádio Nelo Bracalente – Vinhedo-SP

3º lugar – Juventus 0 x 2 São José – Estádio Nelo Bracalente – Vinhedo-SP

2020:

Semifinal – Santos 3 x 1 São José – Vila Belmiro – Santos-SP

Semifinal – São José 3 x 4 Santos – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos-SP

2021:

Semifinal – Jogo de ida – 17/10 – 15h – Red Bull Bragantino 1 x 3 São José

Centro de Formação de Atletas – Jarinu

Gols: Vitória Calhau, Verónica Riveros e Bea

Semifinal – Jogo de volta – 30/10 – 15h – São José 1 x 1 Red Bull Bragantino

Estádio Martins Pereira – São José dos Campos.

Gol: Larissa Vasconcelos

Tabela do Campeonato Paulista

Rodada 1 – 11/08 – 17h – São Paulo 2 x 0 São José – CT Laudo Natel – Cotia

Rodada 2 – 18/08 – 15h – São José 2 x 4 Ferroviária – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gols: Ju Oliveira e Larissa Vasconcelos

Rodada 3 – 26/08 – 15h – São José 0 x 5 Corinthians – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Rodada 4 – 02/09 – 15h – Pinda 1 x 4 São José – Estádio Dr. Antônio Pinheiro Junior – Pindamonhangaba

Gols: Verena, Bárbara e Ju Oliveira (2)

Rodada 5 – 09/09 – 15h – São José 0 x 2 Santos – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Rodada 6 – 21/09 – 15h – Realidade Jovem 0 x 5 São José – Estádio João Mendes Athayde – São José do Rio Preto

Gols: Karen (2), Ju Oliveira, Verena e Ionara

Rodada 7 – 29/09 – 11h – São José 1 x 0 Portuguesa – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gol: Ju Oliveira

Rodada 8 – 02/10 – 15h – Palmeiras 2 x 1 São José – Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte – São Paulo

Gol: Ju Oliveira

Rodada 9 – 07/10 – 15h – São José 2 x 0 Nacional – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gols: Verónica Riveros e Ionara

Rodada 10 – 10/10 – 15h – Red Bull Bragantino 0 x 1 São José – CT Red Bull Brasil – Jarinu

Gol: Verena

Rodada 11 – 13/10 – 15h – São José 1 x 0 Taubaté – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gol: Bea

