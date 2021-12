Benefícios do ciclismo: bem-estar, emagrecimento, equilíbrio e mais!

Descubra quais são os principais benefícios do ciclismo para a saúde, o meio ambiente e a vida em sociedade

Benefícios do ciclismo: melhorando sua saúde!

O ciclismo é um esporte excelente para quem gosta de se exercitar e que está buscando melhorar o condicionamento físico, além de ter uma vida mais saudável já que essa atividade física traz diversos benefícios como mais sensação de bem-estar, melhor circulação de sangue e combate a depressão.

É importante você saber um pouco mais sobre todos esses benefícios e como usufruir melhor desse esporte que pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente da idade, desde que com cuidados e acompanhamento de um especialista, para garantir a máxima segurança.

Portanto, para te ajudar, organizamos neste artigo as principais informações sobre o ciclismo que temos a certeza de que vão te despertar a vontade de incluir de vez esse esporte na sua vida. Veja todos os detalhes a seguir!

Principais benefícios do ciclismo

Se você tem dúvidas e busca mais esclarecimentos sobre como praticar de forma segura o ciclismo, você chegou no lugar certo! Para saber mais características importantes em detalhes sobre esse exercício físico, continue lendo e confira abaixo os principais benefícios do ciclismo!

Ciclismo é uma das atividades que ajuda a emagrecer

Andar de bicicleta, como qualquer atividade física, é uma ótima opção para emagrecer porque esse é um tipo de exercício que, durante a prática, é necessário trabalhar diferentes partes do corpo para desempenhar o melhor resultado possível. Uma pedalada de uma hora, em ritmo moderado, por exemplo, pode eliminar entre 400 e 500 calorias.

É importante você saber também que se busca emagrecer com o ciclismo é preciso combinar as pedaladas com uma dieta equilibrada e orientada por um especialista nutricionista. Dessa forma você terá mais chances na perda de peso e na redução da gordura corporal com a ajuda do ciclismo, trazendo mais equilíbrio para a sua saúde.

Ciclismo promove bem-estar

Como muitas práticas esportivas, pedalar estimula a produção de endorfina no organismo e isso é muito importante porque essa substância natural é uma das responsáveis pela sensação de bem-estar no nosso corpo. Essa reação é muito benéfica para quem quer se desligar um pouco da rotina cansativa e que busca alívio sobre as tensões do trabalho, por exemplo.

Ter uma rotina de ciclismo, principalmente pela manhã e no início da semana, é ideal para manter essa sensação de bem-estar, que a endorfina promove, por mais tempo ao longo dos dias. Assim você consegue aproveitar melhor cada instante que vive, e consegue ter mais disposição, seja no trabalho ou nos momentos de descanso e lazer.

Ciclismo tem custo reduzido

O ciclismo é uma das atividades esportivas com um dos melhores custos-benefícios que existem, porque para você praticar não é necessário ter muitos equipamentos e os necessários têm preço acessível. Aproveite e veja as 10 melhores bermudas de ciclismo masculinas de 2021.

É possível encontrar bons modelos de bicicletas por volta de R$ 600, por exemplo, e além da bicicleta, se você quer praticar o ciclismo de forma não profissional, basta comprar acessórios de proteção como luvas, capacetes e joelheiras, que dessa forma você já vai estar pronto para praticar o exercício e ainda gastando pouco.

Inclusive, aproveite e veja as 10 melhores bicicletas com custo-benefício de 2021 e escolha a ideal para você.

Ciclismo melhora a circulação do sangue

Por ser uma atividade que demanda constante movimento, o ciclismo é um esporte que ajuda muito na circulação do sangue já que todo esse esforço colabora para bombear o sangue para o corpo inteiro, regulando assim o fluxo.

É muito importante combater a má circulação do sangue, pois dessa forma você evita problemas como trombose, varizes, entupimento de artérias, queda de cabelo e, até mesmo, dificuldade de se concentrar.

Ciclismo regula o colesterol

Um estudo do Instituto do Coração (Incor) aponta que o ciclismo pode acelerar o metabolismo da partícula que transporta o colesterol “ruim”, o LDL (lipoproteína de baixa densidade). De acordo com o estudo, o LDL foi removido cinco vezes mais rápido do sangue dos ciclistas, em comparação com pessoas mais sedentárias.

Com a remoção mais rápida do LDL do nosso organismo conseguimos assim regular o colesterol e manter no nosso corpo a parte “boa” do colesterol. A ausência do LDL no nosso corpo ajuda a inibir doenças como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e hipertensão arterial.

Ciclismo melhora a qualidade do sono

O ciclismo também é uma ótima atividade para ajudar quem sofre de insônia, um dos maiores problemas dessa rotina agitada que muitos de nós vivem nos dias de hoje. Em torno de três pedaladas, de cerca de meia hora por semana, já auxiliam na melhora da qualidade do sono, segundo especialistas.

Quando estamos pedalando, nossos músculos são obrigados a fazer muita força e isso faz com que quando vamos dormir estejamos mais relaxados, melhorando assim a nossa qualidade do sono e evitando aquela ansiedade que muitos têm antes de ir para cama e que nos impede de adormecer mais rápido.

Ciclismo reduz a ansiedade e depressão

Quando pedalamos nosso corpo libera endorfina, um dos hormônios relacionados ao bem-estar, como explicado anteriormente. Outra informação muito importante sobre este fato é que essa substância natural também melhora o nosso humor porque diminui o estresse e a ansiedade assim que são ativadas no nosso organismo.

Com isso, a endorfina também ajuda no combate a depressão, já que traz mais sensação de bem-estar e disposição. Como qualquer esporte, o ciclismo também é super indicado no tratamento dessa doença.

Melhora a coordenação e precisão em atividades

O ciclismo é um excelente exercício para praticarmos nossa capacidade de precisão e equilíbrio, e, portanto, é um ótimo esporte para o desenvolvimento da nossa coordenação motora.

Ao exigir um esforço grande de todo o corpo, como as pernas, os braços e as mãos, o ciclismo favorece o aperfeiçoamento do equilíbrio do nosso corpo, já que durante a prática nosso organismo desenvolve multitarefas.

A precisão dos nossos movimentos também é beneficiada com o ciclismo, que nos demanda mais atenção a tudo o que acontece ao nosso redor durante a prática, o que também nos ajuda a desenvolver uma capacidade maior de reflexo.

Ciclismo traz mobilidade urbana

Todo mundo sabe que vivemos uma grave crise climática global e que os países de todo o planeta precisam correr contra o tempo. Um dos graves problemas que enfrentamos é a poluição, que é causada, entre diversos fatores, pela utilização em massa de meios de transportes motorizados.

Uma das soluções apontadas para a resolução deste problema é o uso das bicicletas. Além de mais baratas, em relação aos veículos, as bicicletas não poluem o meio ambiente e são mais saudáveis para quem as utiliza, já que demandam mais esforços físicos, diferente dos veículos que nos obrigam a ficar sentados.

E além de mais saudáveis e mais sustentáveis, as bicicletas também ajudam na mobilidade urbana das pequenas, médias e grandes cidades porque elas ocupam pouco espaço e com isso causam menos trânsitos, o que contribui para que possamos chegar mais rápido nos nossos destinos, além de aliviar o estresse de enfrentar longos engarrafamentos.

Ciclismo é atividade para todas as idades

Toda atividade física é bem-vinda em qualquer fase da vida, e mais, é necessária, principalmente com o passar dos anos, então, não importa a sua idade, se você tem o desejo de praticar o ciclismo, vá em frente!

Como já dito, o ciclismo não é um esporte caro, alivia o estresse, combate a depressão, traz mais saúde para a nossa vida e ainda ajuda na mobilidade urbana. É tudo o que precisamos para enfrentar os dias puxados e a rotina pesada que vivemos no mundo em que estamos inseridos hoje, não é mesmo?

E não é preciso horas extensas de pedaladas! Se dedicar um pouco a cada dia já surte um efeito que é possível perceber em pouco tempo. Contudo, é sempre bom lembrar que é importante realizar a atividade física com acompanhamento de especialistas, tanto na área da educação física quanto na área da saúde.

Faça ciclismo e adquira seus benefícios!

O ciclismo é uma atividade limpa, que tem zero emissão de CO2 além de reduzir a utilização de combustíveis fósseis se tornando uma iniciativa excelente para a busca urgente de mais sustentabilidade no planeta. Além de tudo, o ciclismo pode ser um esporte muito divertido, que libera adrenalina, que nos desafia e que pode ser feito em grupo. Assim você consegue juntar a família e os amigos em nome da saúde e do esporte.

Como apontamos no artigo, o ciclismo é excelente para ajudar quem quer emagrecer, promove o bem-estar com a liberação de endorfina no organismo e tem custo reduzido. A prática esportiva também tem impactos significativos na saúde como na melhora da circulação do sangue no nosso corpo, regula o colesterol, melhora a qualidade do sono, reduz a ansiedade e entre outros benefícios.

Não perca tempo, aproveite todas as dicas e informações que demos no artigo, monte já na sua bicicleta e vá se exercitar. Boa saúde!