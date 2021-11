Canção Nova celebra 50 anos do Batismo no Espírito de padre Jonas

Com missa às 15h30 no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista (SP), a Canção Nova celebra hoje (01/11/2021), o Jubileu de Ouro (50 anos) do Batismo no Espírito Santo de monsenhor Jonas Abib.

Jubileu de Ouro (50 anos) do Batismo no Espírito Santo de monsenhor Jonas Abib

A comemoração foi antecipada para esta segunda-feira, pois a efusão do Espírito Santo na vida do padre Jonas aconteceu em 2 de novembro de 1971, em Lorena (SP), durante um encontro de Experiência de Oração, coordenado pelo saudoso padre Haroldo Rahm, um dos pioneiros da Renovação Carismática Católica no Brasil.

Monsenhor Jonas Abib