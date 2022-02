Grupo Conde promove apresentação oficial da Farma Conde Arena e do Farma Conde Vôlei

O Grupo Conde reúne, no próximo dia 17 de fevereiro, representantes do poder público, da imprensa e do empresariado para a apresentação oficial da Farma Conde Arena e do Farma Conde Vôlei para a temporada 2022/23. O evento será realizado a partir das 10h30, na Rua Winston Churchill, 230, no bairro Jardim das Indústrias, com a presença do prefeito Felício Ramuth.

O objetivo do evento é apresentar aos convidados o modelo de gestão do mais novo espaço multiuso da região, bem como mostrar aos empresários as oportunidades de negócios que serão geradas tanto pela Farma Conde Arena quanto pela equipe de vôlei (Farma Conde Vôlei), que participa dos principais torneios do país, como o Campeonato Paulista e a Superliga masculina.

Concessão da Arena

O contrato de concessão prevê que o Grupo Conde será responsável pela administração, gestão, manutenção, operação e exploração do espaço público pelo período de 20 anos. O contrato poderá ser renovado por mais 10 anos. Durante todo o período, o município receberá 10% de toda a receita bruta gerada pelo espaço.

A nova arena multiuso de São José dos Campos tem capacidade para quase 5 mil pessoas e está apta a receber eventos esportivos, culturais e sociais. O contrato contempla que dois dias da semana são reservados para a realização de atividades ou eventos das equipes esportivas que representam o município.

Farma Conde Vôlei

O contrato prevê ainda que a concessionária poderá explorar comercialmente a arena, abrangendo publicidade e estacionamento, com a cobertura correspondente de seguro. A inauguração da Farma Conde Arena está prevista para acontecer no próximo mês de março, com um evento que está sendo programado pela administração do espaço em conjunto com a secretaria de Esportes do município.

Evento: dia 17/02

Horário: 10h30

Local: Farma Conde Arena (Rua Winston Churchill, 230 – Jd. Das Indústrias, São José dos Campos/SP)

Infraestrutura Farma Conde Arena

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 6h às 23h, domingo e feriado: 6h às 18h

Segunda a sábado: 6h às 23h, domingo e feriado: 6h às 18h Área Total Arena: 40.515,37m² Área Construída: 10.763,60m² Área de Estacionamento: 15.786,00 m²

40.515,37m² Estacionamento: 705 vagas, sendo 497 para carros

705 vagas, sendo 497 para carros Espaço para exposições

Sala de troféus

Bilheterias: 02 com 06 guichês no total

02 com 06 guichês no total Arquibancada : 4.611 lugares, inclusos 50 assentos para obesos (P.O) e 19 espaços para cadeirantes (P.C.R)

: 4.611 lugares, inclusos 50 assentos para obesos (P.O) e 19 espaços para cadeirantes (P.C.R) Área de Hospitalidade: 4 frisas de quadra e com 510 assentos (4 para PCR) Camarote corporativo com 121 assentos

Elevador para acesso ao camarote corporativo

Elevador para acesso às cabines de imprensa

Área de imprensa com 6 cabines de transmissão e uma área para central para filmagem

Seis lanchonetes (4 no piso superior e 2 no piso térreo)

Quatro vestiários completos

Vestiários para árbitros (1 masculino e 1 feminino) e Sala de Antidoping

Ambulatório Médico

Painel de Led de quatro faces

