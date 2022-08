Etíopes vencem a 24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

Asefa Bekele e Mestawut Truneh foram os campeões. Gilmar Silvestre, em segundo, e Larissa Quintão, quarta, foram os melhores do país

Os atletas da Etiópia brilharam na 24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Na manhã nublada deste domingo na Cidade Maravilhosa, Asefa Bekele, no masculino, e Mestawut Truneh, no feminino, garantiram o topo do pódio no retorno da tradicional prova após três anos por conta da pandemia da Covid-19. Bekele completou os 21.097 metros do desafio, com largada na Praia do Leblon e chegada no Aterro do Flamengo, com o tempo de 1h03min47, enquanto Mestawut, marcou 1h13min00.

Pelo Brasil, o grande nome do masculino foi Gilmar Silvestre Lopes, que terminou com o tempo de 1h04min04, seguido pelo campeão de 2016, Giovani dos Santos, que fez o tempo de 1h04min11. Entre as corredoras nacionais, Larissa Quintão confirmou a boa fase e garantiu o quarto lugar, com 1h16min02, vindo depois Jaciane Araújo, 1h21min08. A 24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro reuniu milhares de atletas de todo país e do exterior, que correram, divertiram-se e completaram a prova.

Após a largada tranquila, os principais nomes do evento acabaram proporcionando uma disputa à parte. A partir do quilômetro 8, os brasileiros Gilmar, Giovani e Gustavo correram lado a lado com Asefa e assim prosseguiram até o trecho no centro da cidade. Na parte final, apenas Asefa e Gilmar seguiram na briga pela vitória, mas o etíope mostrou que estava em grande forma e aumentou o ritmo para vencer pela primeira vez no Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz com esse resultado. Gostei bastante do percurso e do bom duelo que tivemos em grande parte da prova, o que valoriza ainda mais o primeiro lugar”, destacou o campeão da 24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e, que este ano ainda foi vice-campeão da Maratona Internacional de São Paulo.

Gilmar Silvestre Lopes

Gilmar também comemorou o segundo lugar.”A estratégia foi correr no bloco. Até tentei fugir algumas vezes, mas acabei não conseguindo. De qualquer forma, foi um grande resultado e agora é dar sequência ao trabalho”, afirmou o brasileiro, vice-campeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2020. “Tenho mais uma prova no próximo fim de semana e depois a preparação será toda visando a Corrida Internacional de São Silvestre”, completou.

Dobradinha etíope

Asefa Bekele & Mestawut Truneh

No feminino, a vitória da Mestawut, que neste ano venceu a Corrida de Reis em Cuiabá, teve bem menos trabalho. Ela e a compatriota Fantu Gelasa, sexta colocada na Meia Maratona de Praga neste ano, correram juntas a maior parte do tempo mas, no final, ela acabou conquistando mais um importante título na carreira. “Foi uma prova muito boa e estou feliz com meu ritmo. Como a temperatura na estava muito forte, consegui um bom tempo”, destacou a atleta, que já corre duas vezes na São Silvestre (2018 e 2019), conquistando pódio em ambas.

24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro-Foto:Sérgio Shibuya/Divulgação Yescom

Larissa Quintão

Larissa Quintão também festejou muito o desempenho e com o tempo. “Foi o melhor tempo da minha vida. Não foi o primeiro lugar, mas estar no pódio e com um tempo dessa é como vencer. Estou numa sequência boa, pois consegui o primeiro lugar na Meia de Belo Horizonte e fui vice nos 21 km da Maratona do Rio de Janeiro. Não dá para reclamar”, resumiu a brasileira, natural de Itabira (MG).

24ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro -Foto:Sérgio Shibuya/Divulgação Yescom

Resultados 2022

Masculino

1) Asefa Bekele (Etiópia), 1h03min47

2) Gilmar Silvestre Lopes (Brasil), 1h04min04

3) Giovani dos Santos (Brasil), 1h04min11

4) Gustavo Barros de Souza (Brasil), 1h05min27

5) Saide Makula (Tanzânia), 1h05min39

Feminino

1) Mestawut Truneh (Etiópia), 1h13min00

2) Fantu Gerlasa (Etiópia), 1h13min04

3) Janet Masai (Quênia), 1h14min45

4) Larissa Quintão (Brasil), 1h16min02

5) Jaciane Araújo (Brasil), 1h21min08

Campeões

2022 – Asefa Bekele (ETH), 1h03min47/Mestawut Truneh (ETH), 1h13min00

2019 – Stanley Biwott (QUE), 1h01min49seg / Esther Kakuri (QUE), 1h16min52seg

2018 – Paul Kipkorir (QUE), 1h05min02seg / Esther Kakuri (QUE), 1h18min42seg

2017 – José Márcio Leão (BRA), 1h04min18seg / Esther Kakuri (QUE) 1h14min44seg

2016 – Giovani dos Santos (BRA), 1h04min47seg / Joziane Cardoso (BRA), 1h17min58seg

2015 – Edwin Rotich (QUE), 1h02min25seg / Nancy Kiprop (QUE), 1h12min37seg

2014 – Leul Aleme (ETH), 1h03min44seg / Nancy Kiprop (QUE), 1h13min13seg

2013 – Geoffrey Mutai (QUE), 59min57seg / Nancy Kiprop (QUE), 1h11min52seg

2012 – Wilson Erupe (QUE), 1h01min46s / Paskalia Chepkorir (QUE), 1h07min17s

2011 – Mark Korir (QUE), 1h01min33s / Eunice Kirwa (QUE), 1h10min29s

2010 – Joshua Kemei (QUE), 1h04min02s / Eunice Kirwa (QUE), 1h14min37s

2009 – Elias Kemboi (QUE), 1h02min51s / Eunice Kirwa (QUE), 1h14min07s

2008 – Marílson Gomes (BRA), 1h03m12s / Maria Zeferina Baldaia (BRA) 1h13m40s

2008 – Zersenay Tadese (ERI), 59min56s/Lornah Kiplaga (HOL), 1h08min37s (Mundial de Meia Maratona**)

2007 – Franck Caldeira (BRA), 1h03m07s / Ednalva Laureano (BRA), 1h12m15s

2006 – Franck Caldeira (BRA), 1h03m26s / Marizete Rezende (BRA), 1h14m23s

2005 – Biwott Kipkosqei (QUE), 1h02m48s / Sirlene Pinho (BRA), 1h14m21s

2004 – John Gwako (QUE), 1h02m11s / Rita Jeptoo (QUE), 1h14m25s

2003 – Philip Rugut (QUE), 1h03m44s / Anne Jelagat (QUE), 1h14m53s

2002 – Philip Rugut (QUE), 1h03m03s / Anne Jelagat (QUE), 1h13m49s

2001 – João Baptista N’Tyamba (ANG), 1h03m31s / Selma dos Reis (BRA), 1h15m02s

2000 – John Gwako (QUE), 1h01m48s */ Margaret Okayo (QUE), 1h11m22s*

1999 – Luiz A. dos Santos (BRA), 1h03m40s / Margaret Okayo (QUE), 1h12m07s

1998 – John Gwako (QUE), 1h01m49s / Martha Tenório (EQU), 1h11m40s

1997 – Tomix da Costa (BRA), 1h04m04s / Ornela Ferraro (ITA), 1h14m53s

* Recordistas da prova – 2013 – Geoffrey Mutai (QUE) – 59min57s/ 2012 – Paskalia Chepkorir (QUE) – 1h07min17s

** Na mesma prova aconteceu o Mundial de Meia Maratonas IAAF

