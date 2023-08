São José EC vence a Portuguesa Santista por 3 a 2

Neste sábado a noite (05/08) no Martins Pereira, o São José EC fez valer o fator casa ao vencer o duelo direto com a Portuguesa Santista por 3 a 2. O time de São José dos Campos abriu o placar com Rafael Tanque logo no começo. Na reta final, Matheus empatou para a Portuguesa Santista, mas nos acréscimos o mesmo Rafael Tanque levou os donos da casa em vantagem para o intervalo.

Copa Paulista

Na segunda etapa, Serafim ampliou a vantagem do São José EC. Nos acréscimos, Franco diminuiu para a Portuguesa Santista, mas era tarde demais e não houve mais tempo para reagir. Com o resultado, o São José chegou a 13 pontos e ultrapassou a Portuguesa Santista, que ficou 12, em terceiro lugar.

São José EC