Torneio Internacional de Xadrez na ETEP com o campeão Ibero-americano reuniu jovens e adultos

A ETEP de São José dos Campos foi cenário do Torneio de Xadrez Internacional neste último domingo, 03 de julho, que contou com a presença de Sandro Mareco, atual campeão Ibero-americano, número 1 da América Latina e top 100 mundial. O torneio foi aberto pela secretária municipal de esportes de São José dos Campos, Kátia Riêra Machado e pelo diretor de Campus da ETEP, Fabiano Roxo.

Admiradores e jogadores com idades entre 07 e 60 marcaram presença no evento. Na parte da manhã, os participantes tiveram a oportunidade de ver Mareco em uma disputa simultânea com 20 jogadores. Nesta exibição o jovem desafiante de 19 anos, Felipe Ribeiro Batista foi um dos participantes que ficou até o fim com Sandro Mareco.

“Na hora que eu vi que eu fui o único que restou nas jogadas simultâneas fiquei mais nervoso ainda ao mesmo tempo, que me senti um privilegiado em estar com uma referência na modalidade”, comentou Felipe.

Sandro Mareco – Campeao Ibero-americano e Thiago Pêgas – reitor da ETEP-Foto:Divulgação

Por este feito, Felipe acabou ganhando da ETEP uma bolsa de estudos de 50%. Outro destaque nesta etapa foi para o atleta Israel Kruger, que empatou com o mestre Mareco. Todos os resultados da simultânea podem ser conferidos neste link: https://chess-results.com/tnr644369.aspx?lan=10

“A prática do xadrez tem o momento de estar diante do tabuleiro onde envolve estudar o adversário, sentir a energia do momento, ter foco e disciplina. Com o tempo, estas características e estratégias também são levadas para a vida da pessoa que pratica. O xadrez ajuda a pessoa a não ficar no automático no seu dia a dia e promove uma análise criteriosa na tomada de decisões”, declarou Sandro Mareco.

Na parte da tarde, foi realizado o torneio internacional com os competidores, onde Sandro Mareco também participou das rodadas. Este torneio foi chancelado pela Confederação Brasileira (CBX) e pela Federação Internacional (FIDE). O convidado especial venceu todas as 9 partidas e sagrou-se Campeão do IRT Blitz. Completou o pódio Nicolas Miquelin (7,5) e Joaquim de Deus (6,5).

A classificação geral pode ser conferida pelo link: https://chessresults.com/tnr644368.aspx?lan=10

ETEP

“A ETEP a partir deste evento, tem o projeto de abrir as portas da instituição para incentivar outras práticas esportivas bem como incentivar outros projetos ligados a educação e outros setores como cultura, economia e negócios. Tudo que agregue a formação de jovens e adultos de maneira global”, explicou Thiago Pêgas, reitor da ETEP.



Erick Ramos

“São José dos Campos foi a primeira cidade do Brasil e no Estado de São Paulo que contou com a participação de Sandro Mareco que irá ainda este mês estar em outro campeonato no Estado de Minas Gerais”, falou o organizador do torneio Erick Ramos.

Confira os próximos desafios:

Dia 9-10/07 Catas Altas MG

Dia 22-24/07 Volta Redonda RJ

Dia 31/07 Jundiaí

Dia 6-7/08 Caçapava

Dia 19-21/08 Pindamonhangaba

Dia 8-11/09 São José dos Campos



Agenda sempre atualizada: https://bit.ly/Agenda-CVP-Xadrez

Contato: https://bit.ly/xadrezvaleparaibano