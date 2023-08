Dia dos Pais Movimenta o Shopping Jardim Oriente e Campanha de Pais levará clientes para a Festa de Barretos

10 clientes serão levados para um dos eventos mais importantes do país, a campanha “Meu Pai de Camarote” incluirá a viagem, hospedagem e camarote com all inclusive, O shopping promoverá show gratuito no dia 10 de agosto, na Praça de Alimentação, com a dupla sertaneja Tamires e Tainá com o sucesso Decoradinho

Começou nesta semana a corrida para compra de presentes para o Dia dos Pais, o Shopping Jardim Oriente em São José dos Campos, registrou um aumento de pessoas de 10% circulando pelas lojas. E o fim de semana que antecede a data comemorativa promete ser agitado. Os itens mais procurados estão sendo perfumes e cuidados para barba, roupas e calçados e produtos de tecnologia. O ticket médio de presentes é em torno de R$500.

Apostando nas vendas e neste bom momento do varejo o shopping está com uma campanha totalmente diferenciada e inédita na região do Vale do Paraíba. Para o Dia dos Pais preparou uma superpromoção que levará 10 pessoas para um dos Camarotes mais badalados da Festa de Peão Boiadeiro de Barretos. É a campanha “ Meu Pai de Camarote”, que vai até o dia 13 de agosto.

O centro de compra sorteará 05 viagens com direito a acompanhante, com tudo incluso: translado terrestre, hospedagem com café da manhã e camarote na Festa de Barretos com open bar e food em parceria com a AMBEV.

A cada R$200 reais em compras nas lojas, quiosques e Praça de Alimentação, dá direito a um cupom para concorrer a uma viagem para Barretos, podendo levar um acompanhante para aproveitar o sábado, dia 19 de agosto, dia oficial da festa, no melhor lugar: o Camarote Brahma. Além da troca o cliente responderá à pergunta – “ Qual Shopping Pode Levar Você e Seu Paizão para o Maior Camarote de Barretos”

No camarote os vencedores poderão ter as seguintes experiências: aproveitar o espaço Rancho, com open bar e food que incluem a degustação de chope Brahma claro e escuro, cerveja zero, água, refrigerante tradicional e zero, além de serviços de buffet com pista de pratos frios e quentes. E ainda, prestigiar ao vivo, shows musicais com atrações nacionais, alguns nomes já foram anunciados pelos organizadores do evento para o dia 19/8, são eles: Eduardo Costa, Luan Santana, Dennis, Hugo e Guilherme. (sujeito à alteração de acordo com a organização da Festa de Barretos)

“A Campanha de Pais é um sucesso, já tivemos mil cupons de participação emitidos. Isso comprova que promover experiências diferentes aos clientes os agradam muito. Somos o shopping que queremos marcar a vida das pessoas com boas experiências e lembranças. ”, comentou Leila Diniz, coordenadora de marketing do Shopping Jardim Oriente.

“Além da Campanha inédita para o Dia dos Pais, no dia a dia percebemos que os clientes estão sintonizados com as vivências que proporcionamos a eles ao longo do ano e que nosso mix de loja atende todas as necessidades, dos serviços às compras. Nossa Praça de Alimentação também é um atrativo, reunindo famílias inteiras para almoço e happy hour. Estamos fidelizando cada vez mais os frequentadores do shopping, declarou Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.

Cupons em Dobro na Semana

Os filhos terão chances em dobro de segunda a sexta, dias em que dobram as chances de participar do sorteio. Além disso, os cupons são acumulativos, valem juntar as notas das lojas participantes. O balcão de trocas ficará em frente à Praça de Eventos.

Durante todo o período da promoção, o balcão de trocas funcionará de segunda-feira a sábado, das 13h00 às 21h00 e aos domingos e feriados das 14h00 às 20h00.

O regulamento de participação estará disponível no balcão de trocas da promoção e no site do shopping: shoppingjardimoriente.com.br

Show com a dupla Tamires e Tainá

E para entrar no clima da Festa de Peão de Barretos, no dia 10 de agosto (quinta-feira) show gratuito na Praça de Alimentação do Shopping Jardim Oriente, a partir das 19h com a dupla sertaneja Tamires e Tainá. Elas estão juntas fazendo shows pelo Brasil desde 2017, um dos grandes sucessos é a música Decoradinho.

Tamires e Tainá-Foto:Divulgação

Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br

Estacionamento: GRATUITO

