Marriott International assina acordo para trazer marca JW Marriott a São Paulo

JW Marriott Hotel São Paulo será inaugurado no novo centro financeiro da maior cidade do Brasil

A Marriott International, Inc. acaba de anunciar um acordo que prevê a inauguração do JW Marriott Hotel São Paulo no Parque da Cidade, complexo de uso misto classe A com certificação LEED situado em um dos principais centros de negócios da grande metrópole. O JW Marriott Hotel São Paulo ocupará o edifício de uma antiga propriedade de luxo e deverá ser o primeiro hotel do segmento luxo da Marriott International em São Paulo. A inauguração está prevista para o segundo trimestre de 2022.

Com localização estratégica na avenida Nações Unidas, próximo a importantes áreas comerciais e de entretenimento, o JW Marriott Hotel São Paulo terá 258 quartos amplos com decoração sofisticada, restaurante, bar, um luxuoso spa com cinco salas de atendimento, piscina coberta e descoberta, academia de ginástica e outras instalações de primeira linha. Além disso, ele contará com seis espaços para reunião distribuídos em mais de 1.000 m2, fazendo da propriedade o lugar ideal para reuniões de negócios e conferências.

Foto: Divulgação

Um número cada vez maior de empresas globais vem se instalando na região, fazendo do Parque da Cidade e de São Paulo um grande centro global de turismo. A tendência está impulsionando a demanda por hotéis na área e atraindo marcas icônicas, como a JW Marriott.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de expandir a presença de longa data do nosso segmento de luxo no Brasil, trazendo agora uma das nossas principais marcas ao país”, diz Bojan Kumer, vice-presidente regional da Marriott International. “O Brasil é um mercado estratégico para o nosso portfólio, e o acordo assinado hoje é evidência do nosso compromisso com a expansão no país. Nosso objetivo é fazer do JW Marriott Hotel São Paulo o principal hotel de luxo da cidade e de todo o Brasil”, complementa.

Foto: Divulgação

Marriott International, Inc.

A JW Marriott faz parte do portfólio de marcas de luxo da Marriott International e conta com belas propriedades e resorts em destinos singulares ao redor do mundo. O JW Marriott Hotel São Paulo terá como foco o bem-estar holístico e servirá como um oásis no coração da grande metrópole, oferecendo programas que incentivem seus hóspedes a cuidar da mente, nutrir o corpo e revitalizar a alma para juntos aproveitarem ao máximo cada momento. A propriedade busca redefinir o conceito de luxo nesse grande centro comercial e cultural da América do Sul, onde serviços de nível mundial ganham singularidade no encontro com a cultura local e com espaços verdes exuberantes.

Atualmente, a Marriott International opera 11 propriedades no Brasil e mais de 300 na região do Caribe e América Latina.

JW Marriott Hotel São Paulo