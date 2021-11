Babu Santana é o novo garoto-propaganda do app de delivery 99Food

• Ele interpreta o Fada Sensato nas campanhas da plataforma;

• Ator, cantor e ex-BBB, Babu já foi reconhecido duas vezes com o Prêmio Grande Otelo;

O ator, cantor e ex-participante do Big Brother Brasil, Babu Santana, é o novo garoto-propaganda do aplicativo de delivery 99Food, que conecta pessoas aos melhores bares e restaurantes. Prestes a comemorar dois anos de lançamento no Brasil, a plataforma convidou o astro para estrelar campanha no papel de Fada Sensato, uma pequena transformação do divertido termo “Fada Sensata”, expressão utilizada para pessoas que expressam opiniões consideradas coerentes e verdadeiras. O primeiro vídeo da campanha, que foi criada pela Grey Brasil, será disponibilizado no canal da 99Food no YouTube e exibido em emissoras de TV de diferentes cidades. Além disso, a campanha também terá suporte em rádios e mídias externas.

“Fada Sensata”

Nas imagens, o Fada surge para um casal que acabou de fazer um pedido por delivery e ficou insatisfeito com a demora na entrega e a temperatura da comida. Sensato, ele sugere o app da 99Food, no qual o prato “chega bem, chega mais”, remetendo ao slogan da campanha. O intuito é reforçar o compromisso da empresa com a experiência de entrega – sem atraso, com taxas mais baixas que os concorrentes -, com opções variadas de restaurantes, além da oferta de promoções e descontos para consumidores.

‘Chega bem, chega mais’

“Com a campanha Fada Sensato, a gente traz a proposta de valor da 99Food e o conceito ‘Chega bem, chega mais’ de maneira divertida, dialogando diretamente com a cultura pop e com linguagem nativa das plataformas onde as peças serão vistas”, explica o diretor executivo de criação da Grey, João Caetano Brasil.

Raphael Dias, gerente de marketing da 99Food

Segundo Raphael Dias, gerente de marketing da 99Food, a parceria com o Babu visa atingir uma gama grandiosa de público, pelo perfil democrático e popular do ator. “Além de muito talentoso, ele é divertido, paternal, o típico ‘boa praça’ com quem o brasileiro acaba se identificando e querendo ser amigo, tudo a ver com a 99Food”, explica.

Babu Santana

Duas vezes vencedor do Prêmio Grande Otelo, o maior do cinema brasileiro, Babu Santana já tem cerca de 80 produções no currículo, entre filmes e novelas. Dois momentos em sua carreira são especialmente marcantes: o protagonismo no filme Tim Maia, de 2014, e sua participação no BBB, onde conquistou a 4ª colocação. Tamanha popularidade lhe rendeu, até o momento, 5,8 milhões de seguidores no Instagram.

99Food

A 99Food é uma plataforma de intermediação de entregas dos estabelecimentos locais de uma maneira tão simples quanto solicitar uma corrida dentro do app 99. A 99Food usa a mais alta tecnologia para conectar os sabores e cultura gastronômica do Brasil e oferecer para as pessoas uma ampla variedade de locais com opções simples, acessíveis e deliciosas para comer todos os dias. A companhia faz parte da empresa global DiDi Chuxing (“DiDi”) e está disponível para usuários do aplicativo 99Food (para Android e iOS).