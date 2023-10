As rainhas chegaram! Maiara e Maraisa brilham com looks exclusivos no Jaguariúna Rodeo Festival

As produções foram criadas pela Fashion Stylist Roze Motta e estão avaliadas em cem mil reais

Maiara e Maraisa surpreenderam a todos no aguardado Jaguariúna Rodeo Festival ao chegarem no evento vestidas com looks dignos de rainhas do rodeio. Esses visuais deslumbrantes foram concebidos pela talentosa Fashion Stylist Roze Motta, que transformou um sonho de infância das artistas em realidade.

Roze Motta é uma renomada Fashion Stylist que não apenas cria roupas, mas também transforma sonhos em moda. Ela descreveu a experiência de trabalhar com Maiara e Maraisa como um desafio emocionante e gratificante. Seu toque de luxo e sua habilidade em incorporar elementos autênticos da cultura do rodeio nos looks das gêmeas tornaram essa parceria verdadeiramente especial.

Fashion Stylist Roze Motta

“Quando a Maraisa me contou que seu sonho de infância era ser rainha do rodeio, senti que tínhamos uma oportunidade única de tornar isso realidade. Foi um desafio emocionante e gratificante criar esses looks de rainha do rodeio para Maiara e Maraisa, incorporando elementos autênticos da cultura do rodeio com um toque de luxo. Ver o rosto delas se iluminarem quando vestiram os looks pela primeira vez foi um daqueles momentos especiais que fazem da moda uma forma mágica de realizar sonhos”, conta Roze Motta.

Maiara brilhou em um look lindo branco, enquanto Maraisa estava impecável em um figurino pink. Os visuais incluíram chapéus, brilhos, recortes e franjas, todos contribuindo para a autenticidade e glamour que as artistas buscavam.

Os looks de rainha do rodeio, criados exclusivamente pelo estilista Marcelo Orlale, são uma combinação impressionante de cultura do rodeio e elegância sofisticada. Eles não apenas demonstram respeito pela tradição do rodeio, mas também celebram a moda como uma forma de expressão artística.

Jaguariúna Rodeo Festival

Além dos looks de rainha do rodeio, Roze Motta preparou algo ainda mais especial para Maiara e Maraisa. Elas também usaram looks exclusivos, avaliado em cem mil reais, que irradiam brilho e elegância, como um presente para seus fãs. Essa demonstração de carinho e gratidão através da moda reflete o compromisso da dupla em proporcionar uma experiência única para todos no evento.

Maiara irradiou elegância com um look off-white que capturou sua essência e história. Enquanto isso, Maraisa deslumbrou com um look preto cravejado de strass, destacando sua personalidade vibrante e ousada. As duas usaram chapéus da marca Pralana.

Os figurinos da Amarante do Brasil, do Eduardo Amarante, são verdadeiras obras-primas da moda.

Roze Motta, conhecida por sua visão inovadora na moda, mais uma vez provou seu talento ao criar looks que não apenas se destacam pela beleza, mas também se harmonizam perfeitamente com as individualidades das artistas.

“Os figurinos escolhidos não são apenas roupas, são expressões de identidade, e juntos eles contam uma história incrível que se completa”, descreve Roze.

O show de Maiara e Maraisa no Jaguariúna Rodeo Festival aconteceu na noite de ontem, dia 29, e foi um espetáculo memorável, onde as artistas não apenas encantaram com sua música e incríveis performances, mas também com seus looks deslumbrantes.

Elas são verdadeiras rainhas dos rodeios do país, e essa noite será lembrada com muito carinho pela dupla e pelo público presente!

Maiara e Maraisa