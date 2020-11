Sabesp realiza melhoria no sistema de abastecimento da região central de Caraguatatuba

O reservatório Palmeiras Norte ganhará um sistema moderno de abertura e fechamento remotos pela operação, que fica na ETA Porto Novo, na região sul do município

A Sabesp informa que está programada para esta terça-feira (1º/12), das 8h às 12h, uma manutenção no sistema de abastecimento de água Palmeiras-Norte, responsável pelo abastecimento de todos os bairros da região central de Caraguatatuba.

O objetivo é instalar uma moderna válvula na entrada do reservatório, cuja capacidade de armazenamento é de milhões de litros de água. O novo sistema permitirá a operação remota do reservatório, possibilitando ao operador, que fica na estação de tratamento de água Porto Novo, abrir ou fechar o abastecimento sem a necessidade de estar presencialmente no local para a execução de manobras como a setorização do abastecimento em casos como manutenção/reparos em tubulações.

Palmeiras-Norte

O reservatório Palmeiras-Norte é responsável pelo abastecimento dos bairros Caputera, Centro, Estrela D’Álva, Jardim Gaivotas, Indaiá, Jaraguazinho, Jardim Jaqueira, Poiares, Rio do Ouro e Tinga, totalizando 15,4 mil ligações.

Caraguatatuba

Conforme explica o gerente operacional da Sabesp em Caraguatatuba, engenheiro Mario Augusto Ferraz do Amaral, não deve faltar água no período. “Faremos manobras em nossa rede de abastecimento e nesse período os bairros abastecidos pelo Palmeiras Norte receberão água de outro reservatório. Isso é possível graças à setorização do abastecimento, sistema que utilizamos justamente para possibilitar que o sistema, interligado, direcione a água para os bairros que precisam ser abastecidos durante alguma intervenção”, explicou.

Sabesp

Ainda assim recomenda-se o uso racional da água armazenada nas caixas-d’água das residências. Casos de emergência devem ser registrados na Central de Atendimento que funciona 24 horas pelo telefone 0800 055 0195 ou por meio do aplicativo Sabesp Mobile. A ligação é gratuita.