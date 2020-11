Rede de supermercado lança assistência medicamento

Em parceria com a seguradora Generali, a Coop (rede de varejo colaborativo) lançou recentemente o seguro de acidentes pessoais com assistência medicamento, o Coop Medicamentos, o qual visa proporcionar aos cooperados e clientes mais uma alternativa para contribuir com o seu bem-estar e atenuar os impactos financeiros causados pela pandemia.

Coop Medicamentos

O Coop Medicamentos tem um custo anual de R$ 60,00 por pessoa, cujo valor pode ser pago em 12 vezes sem juros no Cartão Coop Fácil ou em 10 vezes sem juros nas demais bandeiras. A partir da adesão, o segurado que precisar utilizar a emergência hospitalar e necessitar comprar medicamentos, terá direito ao reembolso integral do valor gasto, mediante nota fiscal.

O serviço está sendo oferecido em todas as cidades onde a Coop possui unidades, no ABC e no Interior de São Paulo e, juntamente com esse serviço, é oferecida a cobertura de acidentes pessoais, com sorteios mensais de R$ 5 mil.

Cartão Coop Fácil

“Nos últimos cinco meses, a Coop tem procurado disponibilizar vários serviços que possam contribuir com os nossos públicos interno e externo. Essas ações fazem parte da campanha A hora é de Cooperar, com várias atuações sociais, inclusive todos os colaboradores da Coop foram beneficiados com a cobertura gratuita de medicamentos em caso de emergência hospitalar, no período de abril a setembro/2020, explica a coordenadora de Produtos Financeiros, Alexsandra Amorim.

Coop

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

Grupo Generali

Sobre o Grupo Generali: é um dos maiores grupos globais de gestão de ativos e seguros. Fundada em 1831, está presente em 50 países no mundo, com uma receita total de prêmios de mais de € 69,7 bilhões em 2019. Com quase 72 mil funcionários e 61 milhões de clientes, tem uma posição de liderança na Europa e presença crescente na Ásia e na América Latina.