“ExperimentosSelvagens.br” mistura diferentes linguagens artísticas em exibições pela internet

Estreia na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, às 20h, pelo canal Fuxico na Rede, no YouTube, o ExperimentosSelvagens.br, do núcleo artístico do Projeto Selvagens, de São José dos Campos, que aborda a percepção da loucura pela sociedade contemporânea.

Com concepção e direção geral de Fabiana Monsalú e assessoria dramatúrgica de Camila Damasceno, o experimento artístico audiovisual propõe uma experiência performática através da plataforma digital. As exibições serão realizadas às sextas e sábados às 20h, e domingos às 19h, do mês de novembro. E é bom não perder. Diferente dos demais produtos culturais do projeto (Podcasts Vozes e Webdoc Selvagens) o ExperimentosSelvagens.br terá sessões únicas e o conteúdo não ficará disponível no canal depois da exibição.

A concepção do experimento performativo digital foi inspirada no conceito da obra abstrata “O Quadro Preto”, do pintor alemão modernista Kazimir Maliévitch, que sugere novas perspectivas, propondo a supremacia da sensibilidade sobre a obra de arte, independente da origem dessa sensação ou sentimento. “Afinal, eu e você podemos estar olhando para a mesma coisa e termos visões e percepções diferentes sobre ela”, sugere Fabiana Monsalú, e emenda “Não é mais o bastante representar boas histórias de grandes personagens, muitas vezes distantes. Em todo momento de crise somos convocados a mergulhos profundos, e em muitas vezes é desconfortável olhar de verdade no espelho. Parafraseando o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ‘Neste abismo civilizatório… O que enfim nos tornamos?’ Neste trabalho saem os heróis para entrar o caos, a confusão e a fragilidade humana”.

É como se toda perspectiva de realidade fosse distorcida, suprimida, ampliada infinitas vezes e retirada de seu tempo e espaço, como um devaneio, um surto, deflagrando os desejos escondidos em cada um(a). Deste modo a direção, dentro da qualidade performativa, propõe um trabalho que transita entre linguagens (teatro, performance e audiovisual) em uma estética híbrida. Embora se trate de uma experiência virtual, a busca pela presença e o jogo é crucial para o experimento. Ao negar a representação e a ficção, tão conhecida na linguagem teatral, ExperimentosSelvagens.br desloca a ideia de personagens para o encontro com figuras semi-ficcionais em tempos de pós-verdade. Andrei Gonçalves, Mauro Moraes, Ricardo Salem e Simone Sobreda compõem o elenco da obra, com direção de arte de Adbailson Cuba, câmera de Melissa Rahal, luz de Rachid Severino e edição e finalização de Beatriz Belintani.

Uma lupa sobre nós

A forte presença estética do experimento performativo sugere reflexão, turbilhão de pensamentos, sentimentos, medos novos ou antigos (inclusive acentuados pelo período de confinamento provocado pela quarentena e por episódios de repercussão política, social e doméstica).

“É como se colocássemos uma lente de aumento sobre nós mesmos: no que sentimos, nos nossos desejos escondidos, no que vemos, no que somos e nas mais variadas situações em que nos encontramos. Afinal o que é real e o que é uma realidade construída, ou seja, uma ficção? Somos de fato como nos apresentamos a sociedade? De que loucura estamos falando?” provoca a diretora. “ExperimentosSelvagens.br” apresenta um roteiro não linear e através da dramaturgia performativa adentra na prática de remixagem, pirataria da vida cotidiana, e fricção entre as realidades percebidas por cada atuante, que também revelam sua subjetividade e experiências pessoais para construir, se projetar e interagir com a realidade sugerida a cada momento capturado.

O Projeto Selvagens conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A estreia e temporada de exibição de “ExperimentosSelvagens.br” completa seu mix de produtos culturais. A série de podcasts Vozes e o Webdoc Selvagens podem ser ainda conferidos no canal do projeto no YouTube (Selvagens Projeto), em seus perfis nas redes sociais (@Selvagensprojeto e facebook.com/ProjetoSelvagens), e no site: projetoselvagens.wixsite.com/2020.

ExperimentoSelvagens.br

ExperimentoSelvagens.br – estreia em 6 de novembro, às 20h. Exibições às sextas e sábados às 20h, e domingos às 19h, do mesmo mês, pelo canal Fuxico na Rede, no YouTube.

Classificação: 16 anos.

Ficha técnica:

Roteiro Streaming: Fabiana Monsalú e Camila Damasceno;

Concepção e Direção Geral: Fabiana Monsalú;

Assessoria dramatúrgica: Camila Damasceno;

Elenco: Andrei Gonçalves, Mauro Morais, Ricardo Salem e Simone Sobreda;

Direção de Arte: Adbailson Cuba;

Edição, Montagem e Finalização: Beatriz Belintani;

Luz: Rachid Severino;

Câmera: Melissa Rahal;

Edição das “Pílulas Selvagens”: Beatriz Belintani;

Produção das gravações: Equipe ExperimentosSelvagens.br

Assessoria de Comunicação: Cristiane Lopes.